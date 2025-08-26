В Україні щомісяця тисячі студентів отримують державну фінансову підтримку у вигляді стипендій. Ці виплати можуть бути академічними або соціальними і нараховуються на підставі успішності студента або його соціального статусу.

Хто отримує стипендію на першому курсі та за яких умов її можна втратити, читайте в нашому матеріалі.

Хто отримує стипендію на першому курсі в Україні

На першому курсі право на отримання стипендії мають лише ті студенти, які вступили на бюджетну форму навчання та показали високі результати під час вступної кампанії.

Академічна стипендія для першокурсників нараховується не за результатами сесії, адже її вони ще не проходили, а за конкурсним балом, сформованим з оцінок Національного мультипредметного тесту.

Тобто ті, хто має найкращі показники НМТ і потрапив до числа рекомендованих для навчання за державним замовленням, можуть розраховувати на таку виплату.

Водночас соціальна стипендія не залежить від успішності й визначається виключно на підставі певних соціальних гарантій, наприклад, її можуть отримати діти-сироти, студенти з інвалідністю, діти з багатодітних або малозабезпечених сімей та інші категорії, передбачені законом.

Таким чином, академічна стипендія прив’язана до результатів вступу, а соціальна – до наявності встановлених пільг.

Хто з першокурсників отримує стипендію в обов’язковому порядку

У першому семестрі першого курсу студенти, які мають право на отримання соціальних стипендій, будуть їх отримувати навіть, якщо не мають високих результатів НМТ.

До категорій студентів, які можуть отримати соціальні стипендії, належать:

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

Особи з інвалідністю I–III групи;

Діти учасників бойових дій та учасників Революції Гідності;

Студенти з малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу;

Діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;

Діти загиблих або померлих під час бойових дій чи масових акцій протесту;

Інші категорії, передбачені законодавством та постановами Кабінету Міністрів України.

Але якщо після першого семестру студент має академічну заборгованість, його можуть позбавити права на отримання соціальної стипендії. Детальніше читайте тут.

Чи можна втратити стипендію на першому курсі

Студенти першого курсу можуть втратити стипендію з кількох причин.

Хто може втратити стипендію на 1 курсі:

Навіть якщо стипендія була призначена на початку навчання, її можуть припинити виплачувати через низьку успішність. Наприклад, якщо студент не склав сесію або окремі іспити та заліки, то його академічна стипендія скасовується.

Під низькими результатами маються на увазі оцінки, які не досягають мінімальних критеріїв, встановлених навчальним закладом.

Пропуски занять без поважних причин та несвоєчасне виконання навчальних завдань негативно впливають на право отримувати стипендію.

Якщо студент накопичує академічну заборгованість і не усуває її протягом установленого строку (до початку наступного семестру), він виключається з рейтингу для призначення стипендій.

Соціальна стипендія на першому курсі теж може бути припинена, якщо студент втрачає підставу для пільги, наприклад змінюється соціальний статус сім’ї.

