26 августа правительство Украины поддержало проект нового Таможенного кодекса, который будет соответствовать положениям Таможенного кодекса Европейского союза. Теперь Еврокомиссия должна рассмотреть текст проекта Таможенного кодекса и дать ему оценку.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы Украины.

Новый Таможенный кодекс Украины

Сейчас Министерство финансов Украины должно создать рабочую группу из представителей общественных организаций, ассоциаций и т.д. для обсуждения проекта нового Таможенного кодекса.

Сейчас смотрят

После оценки Еврокомиссии Минфин, Государственная таможенная служба, рабочая группа и эксперты проектов технической поддержки должны доработать новый Таможенный кодекс.

Гармонизация таможенного законодательства Украины — один из необходимых шагов на пути к членству в ЕС. Это позволит упростить и ускорить торговлю со странами ЕС и снизить расходы для бизнеса.

Компании смогут оптимизировать свои производственные и логистические цепочки, поскольку не придется учитывать различные таможенные процедуры.

На сегодняшний день Украина выполнила 91% таможенных обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Европейская комиссия, Международный валютный фонд, Всемирная таможенная организация и бизнес отмечают успехи Украины в цифровизации, борьбе с коррупцией и росте таможенных поступлений.

Новый Таможенный кодекс Украины значится в рекомендациях Отчета о расширении ЕС 2024 года. В отчете за 2025 год будет отражен текущий прогресс Украины, что повлияет на оценку готовности вступления в ЕС.

Отметим, что это четвертая редакция Таможенного кодекса Украины: первую приняли в 1991 году, вторую – в 2002-м, а действующая действует с 2012 года.

Источник : Государственная таможенная служба

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.