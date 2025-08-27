26 серпня уряд України підтримав проєкт нового Митного кодексу, який відповідатиме положенням Митного кодексу Європейського Союзу. Тепер Єврокомісія має розглянути текст проєкту Митного кодексу та надати йому оцінку.

Про це повідомляє пресцентр Державної митної служби України.

Новий Митний кодекс України

Наразі Міністерство фінансів України має створити робочу групу з представників громадських організацій, асоціацій тощо для обговорення проєкту нового Митного кодексу.

Зараз дивляться

Після оцінки Єврокомісії Мінфін, Державна митна служба, робоча група та експерти проєктів технічної підтримки мають доопрацювати новий Митний кодекс.

Гармонізація митного законодавства України є одним із необхідних кроків на шляху до членства в ЄС. Це дасть змогу спростити та прискорити торгівлю з країнами ЄС та знизити витрати для бізнесу.

Компанії зможуть оптимізувати свої виробничі та логістичні ланцюжки, оскільки не доведеться враховувати різні митні процедури.

На сьогодні Україна виконала 91% митних зобов’язань згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

Європейська комісія, Міжнародний валютний фонд, Всесвітня митна організація та бізнес відзначають успіхи України в цифровізації, боротьбі з корупцією та зростанні митних надходжень.

Новий Митний кодекс України значиться у рекомендаціях Звіту про розширення ЄС 2024 року. У звіті за 2025 рік буде відображатися чинний прогрес України, це і вплине на оцінку готовності вступу до ЄС.

Зауважимо, що це четверта редакція Митного кодексу України: першу ухвалили в 1991 році, другу – у 2002-му, а чинна діє з 2012 року.

Джерело : Державна митна служба

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.