Ситуація з міжнародною підтримкою України на 2025 рік виглядає відносно стабільною, однак на 2026–2027 роки зберігається значний розрив у фінансуванні.

Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Україна має підтверджене фінансування лише третини потреб: що відомо

Згідно з даних Національного банку України, наразі підтверджені джерела покривають лише близько третини з необхідних $65 млрд.

Зараз дивляться

За його словами, незабезпечена частина становить близько двох третин суми.

– За нашими оцінками, обсяг коштів, що не має підтверджених джерел фінансування на 2026-2027 рр., наразі становить приблизно дві третини цієї суми. Є розрив у фінансуванні на наступний рік і ще більший розрив – на 2027 рік, – сказав Ніколайчук.

На його думку, в 2026 році потреба України у зовнішньому фінансуванні оцінюється у $35 млрд, у 2027-му — $30 млрд. Ці розрахунки не враховують запасу коштів, який планується створити цього року за рахунок механізму ERA – використання заморожених російських активів.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше оцінював фінансовий розрив на 2026–2027 роки у $37 млрд. Він уточнив, що загальна потреба у фінансуванні на 2026 рік становить $45 млрд, частково вона буде покрита запасом коштів від поточного міжнародного фінансування.

У межах програми EFF МВФ визначено, що фінансування від країн G7 за механізмом ERA розподілятиметься на три частини: поточні потреби бюджету, попереднє покриття дефіциту наступного року та фінансовий буфер на випадок негативного сценарію.

Зокрема, $8,4 млрд планується використати для покриття дефіциту у 2026–2027 роках, а ще $10,1 млрд — на створення подушки безпеки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.