Во время первого заседания руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления утвердил правила работы, сформировал комитеты и предоставил полномочия на открытие банковских счетов Фонда.

Об этом сообщила в Telegram премьер-министр Юлия Свириденко.

Заседание руководящего совета Инвестфонда восстановления

— Сегодня провели первое заседание руководящего совета Инвестиционного фонда восстановления. (…) Совет утвердил правила работы, сформировал комитеты, а также предоставил полномочия на открытие банковских счетов Фонда и выбор администратора и инвестиционного советника, — отметила премьер.

Свириденко добавила, что следующий шаг — определение проектов для первых пилотных инвестиций.

— В сентябре этот вопрос обсудим с коллегами из DFC во время их визита в Киев, — отметила чиновница.

Кто входит в руководящий совет Инвестфонда

Свириденко напомнила, что руководящий совет является ключевым органом управления Фондом, в состав которого входят по три представителя от Украины и США.

Американскую сторону представляют министр финансов Скотт Бессент, главный инвестиционный директор DFC Коннор Коулмен и вице-президент и генеральный юрисконсульт DFC Роберт Стеббинс.

Глава правительства подчеркнула, что привлечение американских инвестиций может стать гарантией безопасности не только для Украины, но и для американского бизнеса, работающего в стране.

Украинскую сторону в Руководящем совете Инвестиционного фонда восстановления представляют министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, заместитель министра Егор Перелыгин и государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.

