Соглашение об ископаемых: состоялось заседание руководящего совета Инвестфонда восстановления
Во время первого заседания руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления утвердил правила работы, сформировал комитеты и предоставил полномочия на открытие банковских счетов Фонда.
Об этом сообщила в Telegram премьер-министр Юлия Свириденко.
Заседание руководящего совета Инвестфонда восстановления
— Сегодня провели первое заседание руководящего совета Инвестиционного фонда восстановления. (…) Совет утвердил правила работы, сформировал комитеты, а также предоставил полномочия на открытие банковских счетов Фонда и выбор администратора и инвестиционного советника, — отметила премьер.
Свириденко добавила, что следующий шаг — определение проектов для первых пилотных инвестиций.
— В сентябре этот вопрос обсудим с коллегами из DFC во время их визита в Киев, — отметила чиновница.
Кто входит в руководящий совет Инвестфонда
Свириденко напомнила, что руководящий совет является ключевым органом управления Фондом, в состав которого входят по три представителя от Украины и США.
Американскую сторону представляют министр финансов Скотт Бессент, главный инвестиционный директор DFC Коннор Коулмен и вице-президент и генеральный юрисконсульт DFC Роберт Стеббинс.
Глава правительства подчеркнула, что привлечение американских инвестиций может стать гарантией безопасности не только для Украины, но и для американского бизнеса, работающего в стране.
Украинскую сторону в Руководящем совете Инвестиционного фонда восстановления представляют министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, заместитель министра Егор Перелыгин и государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.