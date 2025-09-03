Угода про копалини: відбулося засідання керівної ради Інвестфонду відбудови
Під час першого засідання Керівна рада Інвестиційного фонду відбудови затвердила правила роботи, сформувала комітети та надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду.
Про це повідомила в Telegram прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови: що відомо
– Сьогодні провели перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. (…) Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника, – зазначила прем’єрка.
Свириденко додала, що наступний крок – визначення проєктів для перших пілотних інвестицій.
– У вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва, – зазначила посадовиця.
Хто входить в раду Інвестфонду відбудови
Свириденко нагадала, що керівна рада є ключовим органом управління Фондом, до складу якої входять по три представники від України та США.
Американську сторону представляють міністр фінансів Скотт Бессент, головний інвестиційний директор DFC Коннор Коулмен та віцепрезидент і генеральний юрисконсульт DFC Роберт Стеббінс.
Глава уряду наголосила, що залучення американських інвестицій може стати гарантією безпеки не лише для України, а й для американського бізнесу, який працює в країні.
Українську сторону в Керівній раді Інвестиційного фонду відбудови представляють міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.