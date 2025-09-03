Під час першого засідання Керівна рада Інвестиційного фонду відбудови затвердила правила роботи, сформувала комітети та надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду.

Про це повідомила в Telegram прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови: що відомо

– Сьогодні провели перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. (…) Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника, – зазначила прем’єрка.

Свириденко додала, що наступний крок – визначення проєктів для перших пілотних інвестицій.

– У вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва, – зазначила посадовиця.

Хто входить в раду Інвестфонду відбудови

Свириденко нагадала, що керівна рада є ключовим органом управління Фондом, до складу якої входять по три представники від України та США.

Американську сторону представляють міністр фінансів Скотт Бессент, головний інвестиційний директор DFC Коннор Коулмен та віцепрезидент і генеральний юрисконсульт DFC Роберт Стеббінс.

Глава уряду наголосила, що залучення американських інвестицій може стати гарантією безпеки не лише для України, а й для американського бізнесу, який працює в країні.

Українську сторону в Керівній раді Інвестиційного фонду відбудови представляють міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

