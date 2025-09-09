Если гражданин Украины находится в Польше на основании временной защиты из-за российской агрессии (статус UKR), он не обязан менять свое украинское водительское удостоверение на польское. Но с 1 октября 2025 года возможны изменения.

Что изменится для украинских водителей с 1 октября и какие штрафы они будут вынуждены платить, читайте в нашем материале.

Какие документы должен иметь украинский водитель

На правительственном портале Польши указано, что сейчас действует постановление Европейского парламента и Совета (ЕС) 2022/1280 от 18 июля 2022 года, которое вводит специальные временные меры в отношении водительских документов, выданных Украиной.

Это постановление определяет, что украинские водительские удостоверения в Польше признаются на территории ЕС для лиц, пользующихся временной защитой или соответствующей национальной защитой в соответствии с Директивой 2001/55/WE и исполнительным решением (ЕС) 2022/382, пока действует временная защита. Поэтому граждане Украины со статусом UKR могут пользоваться своим действительным водительским удостоверением до 30 сентября 2025 года.

Условия для украинских водителей:

Если пребывание гражданина Украины в Польше происходит на других основаниях, применяются стандартные правила. В соответствии с законом О вождении транспортных средств от 5 января 2011 года, украинцы могут пользоваться украинским водительским удостоверением в течение шести месяцев с момента начала постоянного или временного пребывания.

После этого водитель обязан обменять документ на польский. Ранее действовала статья 14а закона О специальных транспортных регулированиях в связи с вооруженным конфликтом в Украине, которая позволяла украинцам пользоваться водительскими удостоверениями даже после шести месяцев пребывания и признавала действительными водительские документы с истекшим сроком действия, в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Отдельно стоит вопрос профессиональных водителей, занимающихся перевозками пассажиров. С 17 июня 2024 года вступила в силу поправка к Закону Об автомобильном транспорте от 6 сентября 2001 года, которая устанавливает дополнительные требования для предпринимателей, нанимающих водителей. В соответствии со статьей 27e этого закона, водители, работающие в сфере пассажирских перевозок, обязаны иметь польское водительское удостоверение, то есть их украинские документы подлежат обмену.

Новые штрафы для водителей в Польше: что известно

30 сентября заканчивается действие постановления, которое позволяло украинцам пользоваться своими национальными водительскими удостоверениями без необходимости их обмена на польские. Таким образом, с 1 октября возможны штрафы для водителей в Польше.

В соответствии с действующим польским законодательством, каждый иностранец должен обменять свое водительское удостоверение на польское после 180 дней проживания в стране. Несоблюдение этого требования влечет за собой административную ответственность. Для украинцев, получивших временную защиту, действовало специальное исключение.

В настоящее время переходный период для граждан Украины со статусом временной защиты продлен до 30 сентября 2025 года. Это означает, что еще в течение сентября украинские водители могут легально пользоваться своими документами, даже если срок их действия формально истек.

Впрочем, с 1 октября 2025 года, если постановление не будет продлено, водители, которые остаются в Польше на длительный срок, обязаны будут иметь польские водительские права. Если они их не заменят, то будут вынуждены заплатить штрафы для украинских водителей в Польше.

Сумма штрафов для водителей в Польше с 1 октября составляет 2 тыс. злотых (примерно 22 800 грн).

