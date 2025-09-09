Якщо громадянин України перебуває в Польщі на підставі тимчасового захисту через російську агресію (статус UKR), він не зобов’язаний міняти своє українське водійське посвідчення на польське. Але з 1 жовтня 2025 року можливі зміни.

Що зміниться для українських водіїв із 1 жовтня та які штрафи вони змушені будуть заплатити, читайте в нашому матеріалі.

Які документи повинен мати український водій

На урядовому порталі Польщі зазначено, що зараз діє постанова Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2022/1280 від 18 липня 2022 року, що запроваджує спеціальні тимчасові заходи щодо водійських документів, виданих Україною.

Ця постанова визначає, що українські посвідчення водія у Польщі визнаються на території ЄС для осіб, які користуються тимчасовим захистом або відповідним національним захистом згідно з Директивою 2001/55/WE та виконавчим рішенням (ЄС) 2022/382, доки діє тимчасовий захист. Тому громадяни України зі статусом UKR можуть користуватися своїм дійсним водійським посвідченням до 30 вересня 2025 року.

Умови для українських водіїв:

Якщо перебування громадянина України у Польщі відбувається на інших підставах, застосовуються стандартні правила. Відповідно до закону Про водіння транспортних засобів від 5 січня 2011 року, українці можуть користуватися українським водійським посвідченням протягом шести місяців із моменту початку постійного або тимчасового перебування.

Після цього водій зобов’язаний обміняти документ на польський. Раніше діяла стаття 14а закону Про спеціальні транспортні регулювання у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, яка дозволяла українцям користуватися водійськими посвідченнями навіть після шести місяців перебування та визнавала дійсними водійські документи з закінченим терміном дії, у період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року.

Окремо стоїть питання професійних водіїв, які займаються перевезеннями пасажирів. З 17 червня 2024 року набула чинності поправка до закону Про автомобільний транспорт від 6 вересня 2001 року, яка встановлює додаткові вимоги для підприємців, що наймають водіїв. Відповідно до статті 27e цього закону, водії, які працюють у сфері пасажирських перевезень, зобов’язані мати польське водійське посвідчення, тобто їхні українські документи підлягають обміну.

Нові штрафи для водіїв у Польщі: що відомо

30 вересня завершується дія постанови, яка дозволяла українцям користуватися своїми національними посвідченнями водія без необхідності їх обміну на польські. Отже, з 1 жовтня можливі штрафи для водіїв у Польщі.

Відповідно до чинного польського законодавства, кожен іноземець має обміняти своє водійське посвідчення на польське після 180 днів проживання у країні. Недотримання цієї вимоги тягне за собою адміністративну відповідальність. Для українців, які отримали тимчасовий захист, діяло спеціальне виключення.

Наразі перехідний період для громадян України зі статусом тимчасового захисту продовжено до 30 вересня 2025 року. Це означає, що ще протягом вересня українські водії можуть легально користуватися своїми документами, навіть якщо термін їхньої дії формально завершився.

Утім, із 1 жовтня 2025 року, якщо постанову не буде подовжено, водії, які залишаються в Польщі тривалий час, зобов’язані будуть мати польські водійські права. Якщо вони їх не замінять, то будуть змушені заплатити штрафи для українських водіїв у Польщі.

Сума штрафів для водіїв у Польщі з 1 жовтня – 2 тис. злотих (приблизно 22 800 грн).

