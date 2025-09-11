Для кожного окремого випадку, що стосується обміну чи приймання іноземної готівки, існують чіткі норми чинного валютного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, яких зобов’язані дотримуватися всі уповноважені установи, що мають ліцензію на здійснення валютно-обмінних операцій.

Які купюри євро не приймають та чи можуть банки відмовити в обміні, читайте в нашому матеріалі.

Якого року євро не приймають і за яких умов можуть відмовити в обміні

Якщо іноземна банкнота має значні пошкодження або виражені ознаки зношення, незалежно від року її випуску, клієнту можуть запропонувати провести операцію інкасо.

Як здійснюється інкасо:

Такі операції мають право здійснювати лише ті установи, які мають діючий договір із банком-кореспондентом за кордоном. Важливо, що рівень зношеності банкнот іноземних валют визначається виключно центральними банками країн-емітентів, Національний банк України на ці критерії не впливає.

Наприклад, у випадку з доларом США відповідні правила встановлює Федеральна резервна система. Умови визначення ступеня пошкодження та порядок обміну завжди закріплюються у договорах із банком-кореспондентом.

Закону України Прийняті на інкасо банкноти надсилаються до іноземного банку-кореспондента для їх обміну на придатні до обігу купюри. За такі операції банки стягують комісійну винагороду згідно з власними тарифами, що встановлюються на підставі статті 47Про банки і банківську діяльність, а інформація про тарифи обов’язково має бути доступною для клієнтів.

Під час повномасштабної війни логістика обміну ускладнилася, витрати банків зросли, і тому багато установ поступово підвищують розмір комісії за операції інкасо. Водночас клієнти можуть обирати установу з нижчими тарифами.

Строки виплат компенсації за зношені чи пошкоджені банкноти іноземних держав банки визначають самостійно — кошти можуть надаватися або одразу після прийому банкнот від клієнта, або після отримання підтвердження від банку-кореспондента.

Якого року випуску євро не дійсні в Україні

У НБУ розповіли, які євро вийшли з обігу. Якщо ідеться про обмін готівкової іноземної валюти, що не має ознак пошкодження або має лише незначне зношення, незалежно від дати випуску, уповноважені установи не мають права встановлювати будь-які обмеження щодо номіналу чи року емісії.

Це стосується усіх банкнот, які залишаються законним платіжним засобом у тій країні, де вони емітовані.

Відтак уповноважені установи зобов’язані приймати іноземні банкноти, якщо їхній дизайн і захисні елементи відповідають офіційним зразкам, опублікованим центральними чи національними банками держав-емітентів, і вони не мають значного зношення, а лише допустимі незначні ознаки використання.

Якщо установи відмовляють клієнтам в обміні через рік випуску, громадяни можуть звертатися до Національного банку України для проведення перевірки, і в разі підтвердження порушень до таких установ будуть застосовані заходи впливу.

Додатково варто зазначити, що відповідно до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103, банкноти іноземних держав, які під час обігу набули суттєвого зношення або мають серйозні пошкодження, підлягають прийому лише на інкасо і на умовах, визначених банком спільно з банком-кореспондентом.

Які купюри євро вийшли з обігу

Які єврові банкноти вийшли з обігу, розповіли на сайті НБУ. Купюри номіналом 5, 10, 20, 50 і 100 євро залишаться в обігу, тоді як майбутнє 200-єврових банкнот залишається під питанням, а 500 євро виводять з обігу.

Європейський центральний банк припинив випуск банкнот номіналом 500 євро першої серії, які з’явилися в обігу ще у 2002 році. У новій серії “Європа” банкноти такого номіналу вже не передбачені. Із 27 січня 2019 року більшість національних центральних банків країн Єврозони більше не випускають їх в обіг.

Попри припинення друку, банкноти 500 євро зразка 2002 року залишаються дійсним платіжним засобом у Єврозоні. Вони не втрачають своєї вартості та можуть бути обміняні в будь-якому національному центральному банку країн Єврозони. В Україні банки також прийматимуть до обміну ці купюри доти, доки вони перебуватимуть в обігу.

Національний банк України наголошує, що валютно-обмінні операції слід здійснювати виключно у банках чи небанківських фінансових установах, які мають відповідну ліцензію. Крім того, рекомендується уважно перевіряти кілька захисних елементів на банкнотах, щоб упевнитися в їхній справжності. Детальну інформацію про захисні ознаки євро можна знайти на офіційному сайті ЄЦБ.

Джерело : НБУ

