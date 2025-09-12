Управляющая компания индустриального парка Innovation Forpost в Днепре завершает реконструкцию двух промышленных зданий общей площадью 3 500 кв. м. В настоящее время ведутся переговоры с двумя потенциальными участниками парка, которые готовятся разместить свои производства в реконструированных помещениях. Оба предприятия работают в пищевой промышленности.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Что известно об Innovation Forpost в Днепре

На сегодняшний день продолжается развитие инфраструктуры индустриального парка. Построена временная трансформаторная подстанция мощностью 100 кВт. Ведется строительство подстанции мощностью 16,5 МВт.

Для ее приобретения и ввода в эксплуатацию правительство на условиях софинансирования выделило 150 млн грн. Остальные 150 млн грн горсовет Днепра, который является инициатором создания этого индустриального парка, планирует привлечь через местное внутреннее заимствование.

Также проект развития инфраструктуры предусматривает строительство 4,65 км внутренних дорог и проездов, водопровода — 2,34 км, дождевой и бытовой канализации, внутриплощадочных электросетей и благоустройство.

Площадь индустриального парка Innovation Forpost — 49,5 га. Эта территория распределена на 35 земельных участков промышленного назначения.

Индустриальные парки являются составной частью политики развития украинских производителей Сделано в Украине. Она предусматривает содействие развитию внутреннего производства, инвестициям в реальный сектор и увеличению несырьевого экспорта.

