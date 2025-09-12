Керуюча компанія індустріального парку Innovation Forpost у Дніпрі завершує реконструкцію двох промислових будівель загальною площею 3 500 кв. м. Наразі тривають переговори із двома потенційними учасниками парку, які готуються розмістити свої виробництва у реконструйованих приміщеннях. Обидва підприємства працюють у харчовій промисловості.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Що відомо про Innovation Forpost у Дніпрі

На сьогодні триває розбудова інфраструктури індустріального парку. Збудовано тимчасову трансформаторну підстанцію потужністю 100 кВт. Триває спорудження підстанції потужністю 16,5 МВт.

Зараз дивляться

Для її придбання та введення в експлуатацію уряд на умовах співфінансування виділив 150 млн грн. Решту 150 млн грн міськрада Дніпра, яка є ініціатором створення цього індустріального парку, планує залучити через місцеве внутрішнє запозичення.

Також проєкт розвитку інфраструктури передбачає будівництво 4,65 км внутрішніх доріг та проїздів, водогону – 2,34 км, дощової та побутової каналізації, внутрішньомайданчикових електромереж та благоустрій.

Площа індустріального парку Innovation Forpost – 49,5 га. Ця територія розподілена на 35 земельних ділянок промислового призначення.

Індустріальні парки є складовою політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Вона передбачає сприяння розвитку внутрішнього виробництва, інвестиціям у реальний сектор та збільшення несировинного експорту.

Фото: Дмитро Кисилевський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.