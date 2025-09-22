Международный валютный фонд убедил правительство Украины значительно увеличить прогнозы дополнительного финансирования, которое понадобится до конца 2027 года из-за продолжения российской агрессии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с ситуацией.

Прогноз МВФ по большему дефициту финансирования Украины

Изначально Киев оценивал дефицит внешнего финансирования почти в $38 млрд, но в результате переговоров с МВФ эта цифра увеличилась до примерно $65 млрд, сообщают официальные лица.

Сейчас смотрят

Они пожелали остаться анонимными, поскольку не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Ранее сообщалось, что украинское правительство и МВФ разошлись во мнениях относительно того, какой объем дополнительного финансирования Киеву необходимо будет получить от союзников в ближайшие годы для финансирования военных действий.

Разногласия возникли на фоне спешки Украины в переговорах с МВФ о новом четырехлетнем кредите до конца года. Киев уже исчерпал большую часть финансирования в рамках текущей программы объемом $15,5 млрд, срок действия которой истекает в 2027 году.

По словам источников, согласованная оценка уже передана Европейской комиссии — исполнительному органу ЕС. Главный донор Украины теперь планирует предоставить большую часть необходимой суммы, используя остаток средств, образовавшийся из замороженных российских активов.

Ранее Еврокомиссия полагалась только на доходы, полученные от этих активов, которые были арестованы вскоре после того, как российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

МВФ выразил сомнения относительно оценок потребностей Украины в финансировании, поскольку российская агрессия вынудила страну увеличить военный бюджет, поставив под угрозу ее финансовую стабильность.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом и провести ряд других двусторонних встреч во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая состоится во вторник, 23 сентября.

Размер нового пакета помощи МВФ официально не обсуждался. По предварительным оценкам, он составляет около $8 млрд, сообщили источники. МВФ обсудит параметры новой программы с правительством в Киеве в ноябре.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.