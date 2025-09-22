Міжнародний валютний фонд переконав уряд України значно збільшити прогнози додаткового фінансування, яке знадобиться до кінця 2027 року через продовження російської агресії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова людей, обізнаних із ситуацією.

Прогноз МВФ щодо більшого дефіциту фінансування України

Спочатку Київ оцінював дефіцит зовнішнього фінансування майже в $38 млрд, але внаслідок переговорів з МВФ ця цифра збільшилася до приблизно $65 млрд, повідомляють офіційні особи.

Вони побажали залишитися анонімними, оскільки не були уповноважені обговорювати це питання публічно.

Раніше повідомлялося, що український уряд і МВФ розійшлися в думках щодо того, який обсяг додаткового фінансування Києву необхідно буде отримати від союзників в найближчі роки для фінансування військових дій.

Розбіжності виникли на тлі поспіху України в переговорах з МВФ про новий чотирирічний кредит до кінця року. Київ вже вичерпав більшу частину фінансування в рамках поточної програми обсягом $15,5 млрд, термін дії якої закінчується у 2027 році.

За словами джерел, узгоджена оцінка вже передана Європейській комісії – виконавчому органу ЄС. Головний донор України тепер планує надати більшу частину необхідної суми, використовуючи залишок коштів, що утворився із заморожених російських активів.

Раніше Єврокомісія покладалася тільки на доходи, отримані від цих активів, які були заарештовані незабаром після того, як російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

МВФ висловив сумніви щодо оцінок потреб України у фінансуванні, оскільки російська агресії змусила країну збільшити військовий бюджет, поставивши під загрозу її фінансову стабільність.

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і провести низку інших двосторонніх зустрічей під час сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, яка відбудеться у вівторок, 23 вересня.

Розмір нового пакета допомоги МВФ офіційно не обговорювався. За попередніми оцінками, він становить близько $8 млрд, повідомили джерела. МВФ обговорить параметри нової програми з урядом у Києві в листопаді.

