По предварительным оценкам, потребность во внешнем финансировании на период действия новой четырехлетней программы с Международным валютным фондом, переговоры по которой начались в сентябре, составляет $150-170 млрд.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, отвечая на вопросы в Верховной Раде.

Новая программа МВФ: Марченко назвал потребности Украины

— В целом потребность в средствах для финансирования четырехлетней программы может составить от $150 до $170 млрд на этот период, – сказал он.

Марченко также отметил, что на 2026 год непокрытая потребность во внешнем финансировании составляет $18,1 млрд.

И напомнил, что, согласно проекту госбюджета на 2026 год, общая потребность во внешнем финансировании составляет 2 трлн 79,1 млрд грн ($45,5 млрд).

Срок действия текущей программы МВФ на $16 млрд истекает в 2027 году, но неопределенность относительно продолжительности войны может привести к обсуждению нового плана.

В начале сентября в Киев прибыла миссия МВФ для обсуждения потребности в подготовке новой программы, а переговоры должны продолжиться в ближайшие недели.

