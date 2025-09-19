Украина оценивает потребности по новой программе МВФ в $150-170 млрд – Марченко
По предварительным оценкам, потребность во внешнем финансировании на период действия новой четырехлетней программы с Международным валютным фондом, переговоры по которой начались в сентябре, составляет $150-170 млрд.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, отвечая на вопросы в Верховной Раде.
Новая программа МВФ: Марченко назвал потребности Украины
— В целом потребность в средствах для финансирования четырехлетней программы может составить от $150 до $170 млрд на этот период, – сказал он.
Марченко также отметил, что на 2026 год непокрытая потребность во внешнем финансировании составляет $18,1 млрд.
И напомнил, что, согласно проекту госбюджета на 2026 год, общая потребность во внешнем финансировании составляет 2 трлн 79,1 млрд грн ($45,5 млрд).
Срок действия текущей программы МВФ на $16 млрд истекает в 2027 году, но неопределенность относительно продолжительности войны может привести к обсуждению нового плана.
В начале сентября в Киев прибыла миссия МВФ для обсуждения потребности в подготовке новой программы, а переговоры должны продолжиться в ближайшие недели.