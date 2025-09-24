Репараційний кредит Європейського союзу для України може становити до €130 млрд, заявили урядовці ЄС.

Репараційна позика ЄС для України

Євросоюз планує надати Україні “репараційну позику” у розмірі до €130 млрд. Ці кошти підуть на допомогу для фінансування військових витрат Києва.

Як пише Reuters, його остаточний розмір буде визначено після оцінки Міжнародним валютним фондом фінансових потреб України у 2026 та 2027 роках.

Зазначається, що ідея “репараційної позики” Україні ґрунтується на використанні заморожених активів РФ, які перебувають у країнах Заходу після початку повномасштабної війни.

Передбачається, що Україна повертатиме ці кошти лише після отримання репарацій від РФ, про які домовиться у рамках мирної угоди.

За словами офіційних осіб, €175 млрд активів уже погашено та стали коштами, які можуть стати основою для нового кредиту.

Однак офіційні особи заявили, що перш ніж ЄС розпочне виплату репараційного кредиту, йому необхідно буде погасити кредит G7 у розмірі €45 млрд ($50 млрд), узгоджений минулого року.

За словами трьох чиновників, близьких до обговорень, це буде близько €130 млрд із залишку коштів, доступних у рамках нового інструменту.

Наголошується, що Єврокомісія розробляє механізм, який дозволить їй використовувати заморожені російські активи без їхньої конфіскації — що є червоною рисою для багатьох урядів ЄС та Європейського центрального банку.

Очікується, що для надання репараційної позики створять спеціальну фінансову структуру (SPV), куди переведуть заморожені російські активи в обмін на безкупонні облігації, які випустить Єврокомісія під гарантії країн ЄС і, можливо, G7.

