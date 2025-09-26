Заработная плата полицейских является важным элементом системы материального обеспечения работников правоохранительных органов. Ее размер зависит от многих факторов, включая должность, звание, выслугу лет и регион службы.

Факты ICTV узнавали, планируют ли повышение зарплат полицейским в 2025 году.

Будут ли повышать зарплаты полицейским

В 2025 году Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №6506-1, который имеет целью обновить подход к формированию зарплат в Национальной полиции. Его ключевая цель — сделать службу в полиции более привлекательной благодаря повышению заработной платы и созданию более стабильных условий труда, что также должно уменьшить отток кадров.

Сейчас смотрят

Что предусматривает законопроект о повышении зарплат полицейским:

Минимальный оклад. Законопроект определяет, что должностной оклад полицейского не может быть ниже десятикратного прожиточного минимума для трудоспособного лица. На 2025 год эта сумма составляет 30 280 грн.

Законопроект определяет, что должностной оклад полицейского не может быть ниже десятикратного прожиточного минимума для трудоспособного лица. На 2025 год эта сумма составляет 30 280 грн. Надбавки за выслугу. Предусмотрена ежемесячная доплата в зависимости от стажа службы. Например, при 1-2 годах — 5%, а за более 25 лет службы — до 50%.

Предусмотрена ежемесячная доплата в зависимости от стажа службы. Например, при 1-2 годах — 5%, а за более 25 лет службы — до 50%. Дополнительные выплаты. В общий доход также включаются надбавки за специальные звания, доступ к гостайне, научные степени и премии. Последние не могут превышать 30% должностного оклада.

Размер надбавки будет определяться продолжительностью службы:

от 1 до 2 лет — 5%

от 2 до 4 лет — 10%

от 4 до 7 лет — 15%

от 10 до 13 лет — 20%

от 13 до 19 лет — 25%

от 19 до 25 лет — 45%

свыше 25 лет — 50%

Согласно Законопроекту, полицейские, которые временно будут проходить службу за рубежом, будут получать денежное обеспечение в национальной валюте, а также вознаграждение в иностранной валюте в соответствии с нормами и порядком, установленными Кабинетом Министров Украины.

Полицейские, которых будут командировать в другие органы государственной власти, учреждений или организаций или прикомандировывать согласно, будут получать денежное обеспечение с учетом должностного оклада по занимаемой должности в органе или учреждении командировки, а также другие виды денежного обеспечения, предусмотренные настоящим Законом.

Целью инициативы является повышение престижа профессии полицейского, привлечение квалифицированных специалистов, а также стимулирование к эффективной и добросовестной работе.

Чтобы произошло повышение окладов полицейских, законопроект должны рассмотреть во втором чтении и окончательно утвердить. После этого ожидается внедрение новой модели денежного обеспечения.

Повышение зарплат полицейским в 2026 году

В Украине готовятся к изменениям в системе обеспечения военных и силовых структур. В частности, планируется повышение уровня денежного обеспечения для военнослужащих, правоохранителей и других представителей силовых ведомств.

Отдельно отмечается, что государство должно гарантировать единовременные выплаты в случае гибели или смерти защитников, если причиной стали ранения, полученные во время действия военного положения. Эти положения предусмотрены решением Совета национальной безопасности и обороны, которое своим указом ввел в действие президент Владимир Зеленский.

Кабинету министров поручено разработать механизмы реализации указанных выплат. Кроме того, правительство должно определить финансирование оборонного сектора главным приоритетом Государственного бюджета на 2026–2028 годы.

Правительственные структуры обязаны обеспечить надлежащее финансирование всех потребностей в сфере национальной безопасности и обороны, включая государственные оборонные программы.

Контроль за выполнением этого решения будет осуществляться на постоянной основе. До 15 числа каждого месяца Кабинет министров должен предоставлять аппарату СНБО отчет о состоянии финансирования структур, ответственных за оборону и безопасность страны.

Фото: Нацполіція

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.