Яйца — один из самых доступных и популярных источников белка, который потребляют почти ежедневно. Они являются важной частью рациона большинства украинцев, поэтому изменение их стоимости сразу привлекает внимание потребителей.

Сколько стоит десяток яиц и почему выросли цены, читайте в нашем материале.

Цены на яйца в октябре

В Украине существенно подорожали нефасованные куриные яйца. Сейчас в крупных торговых сетях их средняя цена составляет около 52 грн за десяток, что на 5 грн больше показателей конца сентября. Скорее всего, тенденция к росту цен сохранится.

По состоянию на 7 октября, в разных сетях стоимость нефасованных яиц колеблется от 4,9 до 6 грн за штуку (от 49 до 60 грн за десяток):

Auchan — 4,9 грн/шт. (49 грн/десяток);

Novus — 4,99 грн/шт. (49,9 грн/десяток);

МегаМаркет — 6 грн/шт. (60 грн/десяток);

ЭКО маркет — 4,99 грн/шт. (49,9 грн/десяток).

Почему выросли цены на яйца

О том, почему произошло подорожание яиц, мы поговорили с председателем Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным. Он отметил, что с наступлением холодов стоимость яиц растет. Обычно в летний период цены на яйца ниже, ведь предложение больше, а производители стремятся быстрее продать продукцию. Однако осенью стоимость яиц традиционно растет.

— Одной из причин подорожания является повышение себестоимости производства. Сейчас увеличились расходы на энергоресурсы, ведь с наступлением холодов фермы потребляют больше электроэнергии — для обогрева помещений и дополнительного освещения из-за более короткого светового дня, — подчеркнул экономист.

Эксперт отмечает, что для несушек продолжительность светового дня должна составлять 15 часов, а сегодня это чуть более 11 часов. Следовательно, еще 4 часа нужно дополнительно освещать помещения, где находятся куры.

Кроме этого, действует сезонный фактор, ведь с наступлением осени уменьшается количество яиц, которые поставляют домохозяйства.

Что будет с ценами на яйца

Олег Пендзин подчеркнул, что стоимость яиц в значительной степени будет зависеть от себестоимости комбикормов, в частности кукурузы. По словам экономиста, сбор урожая кукурузы завершится в ноябре.

Соответственно, именно цена комбикормов будет влиять не только на стоимость яиц, но и мяса и молока. Динамику цен на эти продукты можно будет оценить после завершения сбора урожая, когда станет известно, сколько кукурузы удалось собрать.

Также цены на яйца могут вырасти в случае повышения стоимости электроэнергии, ведь энергоресурсы составляют важную часть расходов птицеферм.

