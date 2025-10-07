Яйця — один із найдоступніших і найпопулярніших джерел білка, який споживають майже щодня. Вони є важливою частиною раціону більшості українців, тому зміна їхньої вартості одразу привертає увагу споживачів.

Скільки коштує десяток яєць та чому зросли ціни, читайте в нашому матеріалі.

Ціни на яйця у жовтні

В Україні суттєво подорожчали нефасовані курячі яйця. Зараз у великих торговельних мережах їхня середня ціна становить близько 52 грн за десяток, що на 5 грн більше за показники кінця вересня. Імовірніше, тенденція до зростання цін збережеться.

Зараз дивляться

Станом на 7 жовтня, у різних мережах вартість нефасованих яєць коливається від 4,9 до 6 грн за штуку (від 49 до 60 грн за десяток):

Auchan — 4,9 грн/шт. (49 грн/десяток);

Novus — 4,99 грн/шт. (49,9 грн/десяток);

МегаМаркет — 6 грн/шт. (60 грн/десяток);

ЕКО маркет — 4,99 грн/шт. (49,9 грн/десяток).

Чому зросли ціни на яйця

Про те, чому відбулося подорожчання вартості яєць, ми поговорили з головою Економічного дискусійного клубу Олегом Пендзиним. Він зазначив, що з настанням холодів вартість яєць зростає. Зазвичай у літній період ціни на яйця нижчі, адже пропозиція більша, а виробники прагнуть швидше продати продукцію. Проте восени вартість яєць традиційно зростає.

– Однією з причин здорожчання є підвищення собівартості виробництва. Наразі збільшилися витрати на енергоресурси, адже з настанням холодів ферми споживають більше електроенергії — для обігріву приміщень і додаткового освітлення через коротший світловий день, – наголосив економіст.

Експерт зазначає, що для несушок тривалість світлового дня повинна становити 15 годин, а сьогодні це трохи більше 11 годин. Отже ще 4 години треба додатково освітлювати приміщення, де перебувають кури.

Окрім цього, діє сезонний чинник, адже з настанням осені зменшується кількість яєць, які постачають домогосподарства.

Що буде з цінами на яйця

Олег Пендзин наголосив, що вартість яєць значною мірою залежатиме від собівартості комбікормів, зокрема кукурудзи. За словами економіста, збір урожаю кукурудзи завершиться у листопаді.

Відповідно, саме ціна комбікормів впливатиме не лише на вартість яєць, а й м’яса та молока. Динаміку цін на ці продукти можна буде оцінити після завершення збору врожаю, коли стане відомо, скільки кукурудзи вдалося зібрати.

Також ціни на яйця можуть зрости у разі підвищення вартості електроенергії, адже енергоресурси становлять важливу частину витрат птахоферм.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.