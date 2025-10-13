Из-за российских атак на газовую инфраструктуру Украина начала обсуждать с партнерами импорт газа. Однако есть проблема в том, чтобы найти на это средства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об импорте газа

— Они (россияне, — Ред.) атакуют наши газовые хранилища, водоснабжение и в целом нашу газовую инфраструктуру, поэтому мы начали говорить об импорте газа, — сказал президент.

По его словам, сегодня импорт газа не представляет проблемы, однако основная сложность заключается в поиске достаточного количества средств для его закупки.

— У нас есть свои оценки того, что нам будет нужно. Но в основном речь идет о деньгах. Поэтому на сегодняшний день газ не является проблемой. Проблема заключается в том, чтобы иметь достаточно денег, достаточно средств для этого газа. Мы понимаем, где покупать. Мы понимаем цену, — сказал Зеленский во время брифинга с главой европейской дипломатии Кайей Каллас.

Президент отметил, что есть партнеры, которые готовы поставлять Украине газ и сейчас не спрашивать о средствах.

Ранее исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк говорил, что главная проблема в вопросе возможного импорта газа заключается в финансах.

По его словам, сейчас цены на газ с доставкой в украинскую систему составляют около $500 за тысячу кубометров, тогда как газ собственной добычи для населения продается по $150–$200 долларов.

Эксперт отметил, что разницу в $300-$350 долларов за тысячу кубометров необходимо дотировать.

Напомним, в ночь на 3 октября российские войска осуществили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала полномасштабного вторжения.

Враг выпустил 35 ракет, большинство из которых — баллистические, по объектам в Харьковской и Полтавской областях. Также россияне применили 60 дронов.

В результате атаки повреждена значительная часть объектов, некоторые из них подверглись критическим разрушениям.

