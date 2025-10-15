Якщо особа не повідомила органи Пенсійного фонду України або соціального захисту про зміну свого майнового стану (наприклад, придбання нерухомості, автомобіля, великої суми валюти, відкриття депозиту тощо) або якщо зникли підстави для отримання певних пільг, субсидій чи соціальних допомог, такі виплати вважаються надміру отриманими. Їх доведеться повернути.

Як здійснюється перевірка соціальних виплат і субсидій Пенсійним фондом України, читайте далі.

Пенсійний фонд: перевірка соціальних виплат і субсидій

Пенсійний фонд періодично здійснює перевірку соціальних виплат і субсидій для виявлення переплат. Переплата субсидії — це кошти державного бюджету, які людина отримала без належних підстав, тобто у більшому розмірі, ніж мала б. Такі ситуації виникають у двох основних випадках:

Якщо у заяві чи декларації були подані неправдиві або неточні дані, внаслідок чого субсидію нарахували завищено.

Якщо отримувач протягом 30 днів не повідомив про зміни, які могли б вплинути на зменшення або припинення виплат.

Коли припиняється виплата субсидії

Пенсійний фонд перевірятиме соцвиплати, має право переглянути розмір субсидії та вимагати повернення надмірно виплачених коштів у таких випадках:

якщо виявлено неправдиві відомості, подані підприємствами чи організаціями (у довідках про доходи, кількість зареєстрованих осіб, житлову площу тощо);

якщо під час перевірки матеріально-побутових умов з’ясовано, що субсидія призначена з порушенням законодавства.

У таких ситуаціях виплату субсидії припиняють, а надмірно отримані кошти громадянин зобов’язаний повернути до Пенсійного фонду.

Якщо людина відмовляється зробити це добровільно, питання вирішується через суд.

Якщо після цього субсидію призначають знову, то сума переплати може утримуватися частинами, але не більше ніж 20% від місячної виплати.

Крім того, субсидію не призначать повторно, якщо особа не повернула або не сплачує надмірно виплачені раніше суми за вимогою уповноваженого органу.

Найчастіше подібні ситуації виникають через подання недостовірних даних або неповідомлення Пенсійного фонду про зміни, які впливають на право чи розмір допомоги.

Як уникнути переплати

Щоб не потрапити в ситуацію із переплатою, потрібно протягом 30 днів повідомляти Пенсійний фонд України про будь-які зміни:

у складі зареєстрованих мешканців житла;

у соціальному статусі членів домогосподарства (отримання пенсії, інвалідності тощо);

у складі сім’ї члена домогосподарства;

у переліку або умовах надання комунальних послуг;

про зміну управителя чи виконавця послуг, створення ОСББ;

у майновому стані будь-кого з членів домогосподарства, а саме:

купівля земельної ділянки, квартири, авто, цінних паперів чи товарів тривалого користування;

одноразова оплата робіт або послуг (крім медичних, освітніх та комунальних);

внесення коштів до статутного капіталу чи здійснення благодійних внесків;

надання позики, якщо її сума перевищує 50 тис. грн (у межах року перед зверненням за субсидією);

набуття права власності на кілька об’єктів житла;

відкриття депозиту або купівля облігацій на понад 100 тис. грн;

купівля іноземної валюти чи банківських металів на суму понад 50 тис. грн;

отримання одноразового доходу, що перевищує 25 прожиткових мінімумів, за винятком допомог на освіту, лікування, стихійні лиха, страхові виплати чи спадщину у вигляді нерухомості.

Джерело : Пенсійний фонд

