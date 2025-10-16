Перед отопительным сезоном 2025/26 годов правительство Украины планирует предоставить некоторым категориям украинцев единовременную финансовую поддержку в рамках программы Теплая зима. Каждый, кто принадлежит к определенным группам, сможет получить зимнюю помощь по 6 500 грн, как это уже делали в прошлом году. Соответствующий проект постановления обнародовали на сайте Профсоюзов Украины.

Что известно о помощи в рамках программы Теплая зима и кто сможет ее получить, читайте в нашем материале.

Теплая зима: кому заплатят 6 500 грн

Общее количество лиц, которые смогут рассчитывать на эту выплату, составляет примерно 660 тысяч граждан. На реализацию программы из государственного бюджета правительство выделяет 4,3 миллиарда гривен.

Теплая зима, кто получит 6 500 грн:

Дети из числа внутренне перемещенных лиц — 252 898 человек;

Лица с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных — 12 800 человек;

Одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход — 17 500 человек;

Дети, над которыми установлена опека или попечительство — 40 900 человек;

Дети-сироты и дети с инвалидностью, лишенные родительской опеки, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях — 1 000 человек;

Дети из малообеспеченных семей — 335 863 человека.

Куда будут начисляться выплаты по программе Теплая зима

Полученные средства будут начисляться либо на текущий счет со специальным режимом использования, либо на виртуальную платежную карту Дія.Картка. После зачисления средства будут доступны для использования в течение 180 календарных дней. Это позволит получателям планировать расходы на отопление и связанные с зимой нужды без срочности.

Программа Теплая зима направлена на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, особенно тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за внутреннего перемещения, одиночества или социальной незащищенности.

Помощь в размере 6 500 грн на зиму позволит обеспечить минимальный уровень комфорта в зимний период, помогая гражданам покрыть расходы на отопление, электроэнергию и другие необходимые услуги.

