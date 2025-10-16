Перед опалювальним сезоном 2025/26 років уряд України планує надати деяким категоріям українців одноразову фінансову підтримку у рамках програми Тепла зима. Кожен, хто належить до визначених груп, зможе отримати зимову допомогу по 6500 грн, як це вже робили минулого року. Відповідний проєкт постанови оприлюднили на сайті Профспілок України.

Що відомо про допомогу у рамках програми Тепла зима та хто зможе її отримати, читайте в нашому матеріалі.

Тепла зима: кому заплатять 6 500 грн

Загальна кількість осіб, які зможуть розраховувати на цю виплату, становить приблизно 660 тисяч громадян. На реалізацію програми з державного бюджету уряд виділяє 4,3 мільярда гривень.

Зараз дивляться

Тепла зима, хто отримає 6 500 грн:

Діти із числа внутрішньо переміщених осіб — 252 898 осіб;

Особи з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених — 12 800 осіб;

Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд — 17 500 осіб;

Діти, над якими встановлено опіку чи піклування — 40 900 осіб;

Діти-сироти та діти з інвалідністю, позбавлені батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях — 1 000 осіб;

Діти з малозабезпечених сімей — 335 863 особи.

Куди нараховуватимуть виплати за програмою Тепла зима

Отримані кошти нараховуватимуться або на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, або на віртуальну платіжну карту Дія.Картка. Після зарахування кошти будуть доступні для використання протягом 180 календарних днів. Це дозволить отримувачам планувати витрати на опалення та пов’язані з зимою потреби без терміновості.

Програма Тепла зима спрямована на підтримку найбільш вразливих верств населення, особливо тих, хто опинився в складних життєвих обставинах через внутрішнє переміщення, самотність чи соціальну незахищеність.

Допомога 6 500 грн на зиму дозволить забезпечити мінімальний рівень комфорту у зимовий період, допомагаючи громадянам покрити витрати на опалення, електроенергію та інші необхідні послуги.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.