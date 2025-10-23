Национальный банк Украины обновил макроэкономический прогноз и ожидает более низкие темпы инфляции, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

Инфляция на 2025 год: прогноз НБУ

Согласно новым расчетам, в 2025 году инфляция составит 9,2% вместо 9,7%, как прогнозировалось в июле.

В то же время оценка на 2026 год остается без изменений — 6,6%, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Национальный банк сохранил ожидания инфляции на 2027 год на уровне 5%, что соответствует его среднесрочной цели.

Как отмечает регулятор, замедлению инфляционных процессов будут способствовать прежде всего высокие урожаи овощей и зерновых, которые уже отразились на ценах в текущем году.

Ожидается дальнейший рост аграрного производства, а также влияние более жесткой монетарной политики, направленной на поддержку спроса на гривневые активы и стабильность валютного рынка.

Кроме того, прогноз предусматривает уменьшение дисбалансов на рынке труда, что может сдержать рост реальных зарплат и снизить давление на расходы предприятий.

В то же время в НБУ предупреждают, что на снижение инфляции могут негативно повлиять дополнительные расходы бизнеса из-за энергодефицита и роста административно регулируемых тарифов.

По данным регулятора, потребительская инфляция в сентябре 2025 года снизилась до 11,9%, и эта тенденция сохранялась в октябре. Такой результат превысил предыдущие ожидания благодаря увеличению предложения овощей после лучшего, чем в прошлом году, урожая.

Вместе с тем базовая инфляция снижалась медленнее — до 11% в сентябре.

Фундаментальное ценовое давление остается высоким из-за значительных расходов на оплату труда и энергоресурсы.

В результате цены на отдельные группы товаров, в частности обработанные продукты питания и услуги, снижаются очень медленно или не меняются вообще.

В Нацбанке отмечают, что инфляционные ожидания большинства групп населения не улучшились, за исключением банковского сектора.

Хотя оценки финансовых аналитиков близки к прогнозам НБУ, настроения бизнеса и домохозяйств остаются пессимистичными.

Регулятор обращает внимание, что заинтересованность украинцев темой инфляции продолжает расти — об этом свидетельствует активность поисковых запросов в сети.

