Національний банк України оновив макроекономічний прогноз й очікує нижчі темпи інфляції, ніж передбачалося раніше.

Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

Інфляція на 2025 рік: прогноз НБУ

Згідно з новими розрахунками, у 2025 році інфляція становитиме 9,2% замість 9,7%, як прогнозувалося в липні.

Водночас оцінка для 2026 року залишається без змін — 6,6%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, Національний банк зберіг очікування інфляції на 2027 рік на рівні 5%, що відповідає його середньостроковій цілі.

Як зазначає регулятор, уповільненню інфляційних процесів сприятимуть насамперед високі врожаї овочів і зернових, що вже позначилися на цінах у поточному році.

Очікується подальше зростання аграрного виробництва, а також вплив жорсткішої монетарної політики, спрямованої на підтримку попиту на гривневі активи та стабільність валютного ринку.

Крім того, прогноз передбачає зменшення дисбалансів на ринку праці, що може стримати зростання реальних зарплат і знизити тиск на витрати підприємств.

Водночас у НБУ попереджають, що на зниження інфляції можуть негативно вплинути додаткові витрати бізнесу через енергодефіцит і зростання адміністративно регульованих тарифів.

За даними регулятора, споживча інфляція у вересні 2025 року знизилася до 11,9%, і ця тенденція зберігалася у жовтні. Такий результат перевищив попередні очікування завдяки збільшенню пропозиції овочів після кращого, ніж торік, урожаю.

Водночас базова інфляція зменшувалася повільніше — до 11% у вересні.

Фундаментальний ціновий тиск залишається високим через значні витрати на оплату праці та енергоресурси.

Унаслідок цього ціни на окремі групи товарів, зокрема оброблені продукти харчування та послуги, знижуються дуже повільно або не змінюються взагалі.

У Нацбанку зазначають, що інфляційні очікування більшості груп населення не покращилися, за винятком банківського сектору.

Хоча оцінки фінансових аналітиків близькі до прогнозів НБУ, настрої бізнесу та домогосподарств залишаються песимістичними.

Регулятор звертає увагу, що зацікавленість українців темою інфляції продовжує зростати — про це свідчить активність пошукових запитів у мережі.

