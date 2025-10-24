Правление Национального банка Украины решило не менять учетную ставку, поэтому она по-прежнему будет составлять 15,5%. Хотя инфляция постепенно замедляется, в НБУ отмечают, что цены все еще растут довольно ощутимо, а ожидания бизнеса и населения остаются напряженными.

Почему НБУ не снизил учетную ставку и чего ожидать дальше, читайте в нашем материале.

Почему НБУ сохранил учетную ставку

Из-за войны, энергетических проблем и потребностей бюджета НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. Регулятор решил сохранить жесткую политику, чтобы удержать стабильность гривны, валютного рынка и постепенно снизить инфляцию до 5% в ближайшие годы.

Учетную ставку НБУ не снизил, хотя в сентябре инфляция снизилась до 11,9%, а базовая — до 11%. Это стало возможным благодаря хорошему урожаю овощей и большему количеству продуктов на рынке. Однако услуги и обработанные продукты продолжают дорожать из-за роста расходов бизнеса, в частности на энергию, логистику и зарплаты.

Люди и предприниматели пока не верят в быстрое снижение цен. Таким образом, учетная ставка НБУ 2025 пока останется неизменной, чтобы не создать давление на гривну.

Что будет происходить с инфляцией: прогноз НБУ

Нацбанк ожидает, что благодаря стабильной энергетике, хорошим урожаям и контролируемой денежной политике инфляция будет и дальше снижаться:

в 2025 году — около 9,2 %,

в 2026 году — 6,6 %,

а к 5 % показатель приблизится в конце 2027 года.

Темпы падения инфляции будут умеренными, ведь на цены все еще будут влиять высокие расходы на энергоресурсы и повышение тарифов.

В третьем квартале 2025 года экономическая активность немного выросла — благодаря урожаю, более стабильной ситуации в энергетике и спросу со стороны потребителей. Но война, разрушение инфраструктуры и нехватка рабочей силы продолжают сдерживать развитие.

Нацбанк прогнозирует, что ВВП Украины в этом году вырастет примерно на 1,9 %, а в последующие годы — быстрее, благодаря восстановлению, инвестициям и евроинтеграции.

Международная помощь поддерживает стабильность

Несмотря на сложные условия, внешняя финансовая поддержка остается на достаточном уровне. Украина уже получила более 13 млрд долларов, а до конца года ожидается еще 15 млрд. Это помогает финансировать бюджет без дополнительной эмиссии денег и держать валютные резервы на стабильном уровне.

В НБУ подчеркивают, что постоянная помощь партнеров — ключ к стабильности финансовой системы и курса гривны.

Главный риск — это война. Разрушение инфраструктуры, дефицит работников и высокие расходы предприятий могут снова подтолкнуть цены вверх. Также остается риск недостатка внешнего финансирования или ухудшения ситуации на мировых рынках.

Впрочем, Нацбанк надеется на положительное развитие событий — восстановление энергосистемы и дальнейшую поддержку международных партнеров.

