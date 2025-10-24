Облікова ставка НБУ 2025: чому Нацбанк не змінив показник
Правління Національного банку України вирішило не змінювати облікову ставку, тож вона й далі становитиме 15,5 %. Хоча інфляція поступово сповільнюється, у НБУ зазначають, що ціни все ще зростають доволі відчутно, а очікування бізнесу та населення залишаються напруженими.
Чому НБУ не знизив облікову ставку та чого очікувати далі, читайте в нашому матеріалі.
Чому НБУ зберіг облікову ставку
Через війну, енергетичні проблеми та потреби бюджету, НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Регулятор вирішив зберегти жорстку політику, щоб утримати стабільність гривні, валютного ринку та поступово знизити інфляцію до 5 % у найближчі роки.
Облікову ставку НБУ не знизив, хоча у вересні інфляція знизилася до 11,9 %, а базова — до 11 %. Це стало можливим завдяки хорошому врожаю овочів і більшій кількості продуктів на ринку. Проте послуги та оброблені продукти продовжують дорожчати через зростання витрат бізнесу, зокрема на енергію, логістику та зарплати.
Люди й підприємці поки що не вірять у швидке зниження цін. Отже облікова ставка НБУ 2025 поки що залишиться незмінною, щоб не створити тиск на гривню.
Що відбуватиметься з інфляцією: прогноз НБУ
Нацбанк очікує, що завдяки стабільній енергетиці, гарним врожаям і контрольованій грошовій політиці інфляція й далі зменшуватиметься:
- у 2025 році — близько 9,2 %,
- у 2026 році — 6,6 %,
- а до 5 % показник наблизиться наприкінці 2027 року.
Темпи падіння інфляції будуть помірними, адже на ціни все ще впливатимуть високі витрати на енергоресурси та підвищення тарифів.
У третьому кварталі 2025 року економічна активність трохи зросла — завдяки врожаю, стабільнішій ситуації в енергетиці та попиту з боку споживачів. Але війна, руйнування інфраструктури та нестача робочої сили й далі стримують розвиток.
Нацбанк прогнозує, що ВВП України цього року зросте приблизно на 1,9 %, а у наступні роки — швидше, завдяки відбудові, інвестиціям і євроінтеграції.
Міжнародна допомога підтримує стабільність
Попри складні умови, зовнішня фінансова підтримка залишається на достатньому рівні. Україна вже отримала понад 13 млрд доларів, а до кінця року очікується ще 15 млрд. Це допомагає фінансувати бюджет без додаткової емісії грошей і тримати валютні резерви на стабільному рівні.
У НБУ підкреслюють, що постійна допомога партнерів — ключ до стабільності фінансової системи та курсу гривні.
Головний ризик — це війна. Руйнування інфраструктури, дефіцит працівників і високі витрати підприємств можуть знову підштовхнути ціни вгору. Також залишається ризик нестачі зовнішнього фінансування або погіршення ситуації на світових ринках.
Втім, Нацбанк сподівається на позитивний розвиток подій — відновлення енергосистеми та подальшу підтримку міжнародних партнерів.