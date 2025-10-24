Правління Національного банку України вирішило не змінювати облікову ставку, тож вона й далі становитиме 15,5 %. Хоча інфляція поступово сповільнюється, у НБУ зазначають, що ціни все ще зростають доволі відчутно, а очікування бізнесу та населення залишаються напруженими.

Чому НБУ не знизив облікову ставку та чого очікувати далі, читайте в нашому матеріалі.

Чому НБУ зберіг облікову ставку

Через війну, енергетичні проблеми та потреби бюджету, НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Регулятор вирішив зберегти жорстку політику, щоб утримати стабільність гривні, валютного ринку та поступово знизити інфляцію до 5 % у найближчі роки.

Зараз дивляться

Облікову ставку НБУ не знизив, хоча у вересні інфляція знизилася до 11,9 %, а базова — до 11 %. Це стало можливим завдяки хорошому врожаю овочів і більшій кількості продуктів на ринку. Проте послуги та оброблені продукти продовжують дорожчати через зростання витрат бізнесу, зокрема на енергію, логістику та зарплати.

Люди й підприємці поки що не вірять у швидке зниження цін. Отже облікова ставка НБУ 2025 поки що залишиться незмінною, щоб не створити тиск на гривню.

Що відбуватиметься з інфляцією: прогноз НБУ

Нацбанк очікує, що завдяки стабільній енергетиці, гарним врожаям і контрольованій грошовій політиці інфляція й далі зменшуватиметься:

у 2025 році — близько 9,2 %,

у 2026 році — 6,6 %,

а до 5 % показник наблизиться наприкінці 2027 року.

Темпи падіння інфляції будуть помірними, адже на ціни все ще впливатимуть високі витрати на енергоресурси та підвищення тарифів.

У третьому кварталі 2025 року економічна активність трохи зросла — завдяки врожаю, стабільнішій ситуації в енергетиці та попиту з боку споживачів. Але війна, руйнування інфраструктури та нестача робочої сили й далі стримують розвиток.

Нацбанк прогнозує, що ВВП України цього року зросте приблизно на 1,9 %, а у наступні роки — швидше, завдяки відбудові, інвестиціям і євроінтеграції.

Міжнародна допомога підтримує стабільність

Попри складні умови, зовнішня фінансова підтримка залишається на достатньому рівні. Україна вже отримала понад 13 млрд доларів, а до кінця року очікується ще 15 млрд. Це допомагає фінансувати бюджет без додаткової емісії грошей і тримати валютні резерви на стабільному рівні.

У НБУ підкреслюють, що постійна допомога партнерів — ключ до стабільності фінансової системи та курсу гривні.

Головний ризик — це війна. Руйнування інфраструктури, дефіцит працівників і високі витрати підприємств можуть знову підштовхнути ціни вгору. Також залишається ризик нестачі зовнішнього фінансування або погіршення ситуації на світових ринках.

Втім, Нацбанк сподівається на позитивний розвиток подій — відновлення енергосистеми та подальшу підтримку міжнародних партнерів.

Читайте також Ціни зростають повільніше: НБУ оновив прогноз інфляції у 2025 році

Джерело : НБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.