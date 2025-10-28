Президент Володимир Зеленський доручив забезпечити необхідне для імпорту газу фінансування.

Зеленський про фінансування для імпорту газу

Голова нашої держави провів нараду з урядовцями щодо результатів уряду України за 100 днів роботи, а також ключових завдань на наступні сто днів. Під час засідання він доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу.

– Зокрема, доручив забезпечити невідкладно 100 % фінансування для імпорту газу – вже є 70 %, і розуміємо, як акумулювати необхідну суму, – написав Зеленський у Telegram.

Він наголосив, що міністри закордонних справ та енергетики мають забезпечити повну реалізацію наших домовленостей з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування та постачання необхідного обладнання для генерації електрики.

Також під час наради були розглянуті питання оборони, захисту та відновлення енергетики, а також підтримка наших людей, домовленості з партнерами, тиск на Росію і захист від її агресивного впливу.

– У кожного з урядовців мають бути чіткі результати за цими напрямами. Звітуватимуть регулярно і саме в такому широкому форматі спільної розмови, – наголосив Зеленський.

Крім того, Зеленський доручив міністру закордонних справ швидше працювати в напрямі синхронізації санкцій проти РФ – “синхронізації санкцій партнерів у нашій юрисдикції, наших санкцій у юрисдикціях партнерів, а також між самими партнерами, щоб у всіх найважливіших юрисдикціях світу діяв однаково болісний для Росії тиск за цю війну”.

За його словами, 19-й пакет санкцій Євросоюзу має бути синхронізований в усіх ключових країнах Європи поза ЄС.

