В октябре 2025 года Пенсионный фонд Украины перечислил на социальные выплаты в общей сложности 81 млрд грн, из которых большая часть — 68,5 млрд грн — направлена на пенсии. Из них 9,1 млрд грн было выплачено через Укрпочту, а 59,4 млрд грн — через уполномоченные банки.

Также в октябре профинансированы жилищные субсидии и льготы на сумму 1,1 млрд грн. На страховые выплаты направлено 3,2 млрд грн, в том числе 2 млрд грн — на оплату больничных. Еще 8,2 млрд грн выделено на государственные пособия и другие социальные выплаты.

Было ли финансирование социальных выплат в ноябре 2025 года, читайте в нашем материале.

Когда будет финансирование социальных выплат в ноябре

Когда будет финансирование социальных выплат в ноябре, рассказали в ПФУ. В ведомстве отметили, что накануне в Украине началось финансирование социальных выплат в ноябре.

В частности, на пенсионные выплаты через АО Укрпочта было направлено 1,1 млрд грн, а на страховые выплаты — 1,3 млрд грн, из которых 0,1 млрд грн составляют выплаты по больничным листам.

Органы Пенсионного фонда Украины предоставили 63,9 тыс. услуг гражданам, обратившимся за консультациями и помощью.

В Пенсионном фонде напомнили, что в Украине начат бета-тест нового этапа программы базовой социальной помощи, который существенно расширяет круг лиц, которые могут ее получить. Теперь подать заявку могут семьи с низким уровнем доходов, даже если они ранее не пользовались никакими видами социальной поддержки.

Это позволит обеспечить помощью тех граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, но не подпадали под предыдущие критерии социальных выплат.

Подать заявление можно уже сейчас — в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины. В рамках нового этапа программы государство оставляет за семьями право выбора, поэтому они могут либо перейти на базовую социальную помощь, либо оставить действующие виды выплат, которые были назначены ранее.

Такой подход позволяет каждой семье самостоятельно определить, какая форма поддержки для нее наиболее выгодна.

