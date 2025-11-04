У жовтні 2025 року Пенсійний фонд України перерахував на соціальні виплати загалом 81 млрд грн, із яких найбільшу частину — 68,5 млрд грн — спрямовано на пенсії. З них 9,1 млрд грн було виплачено через Укрпошту, а 59,4 млрд грн — через уповноважені банки.

Також у жовтні профінансовано житлові субсидії та пільги на суму 1,1 млрд грн. На страхові виплати спрямовано 3,2 млрд грн, зокрема 2 млрд грн — на оплату лікарняних. Ще 8,2 млрд грн виділено на державні допомоги та інші соціальні виплати.

Чи було фінансування соціальних виплат у листопаді 2025 року, читайте в нашому матеріалі.

Коли фінансування соціальних виплат у листопаді

Коли буде фінансування соціальних виплат у листопаді, розповіли у ПФУ. У відомстві зазначили, що напередодні в Україні розпочалося фінансування соціальних виплат у листопаді.

Зокрема, на пенсійні виплати через АТ Укрпошта було спрямовано 1,1 млрд грн, а на страхові виплати — 1,3 млрд грн, з яких 0,1 млрд грн становлять виплати за лікарняними листками.

Органи Пенсійного фонду України надали 63,9 тис. послуг громадянам, які звернулися за консультаціями та допомогою.

У Пенсійному фонді нагадали, що в Україні розпочато бета-тест нового етапу програми базової соціальної допомоги, який суттєво розширює коло осіб, що можуть її отримати. Тепер подати заявку можуть родини з низьким рівнем доходів, навіть якщо вони раніше не послуговувалися жодними видами соціальної підтримки.

Це дозволить забезпечити допомогою тих громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, але не підпадали під попередні критерії соціальних виплат.

Подати заяву можна вже зараз — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. У межах нового етапу програми держава залишає за родинами право вибору, тож вони можуть або перейти на базову соціальну допомогу, або залишити чинні види виплат, які були призначені раніше.

Такий підхід дозволяє кожній сім’ї самостійно визначити, яка форма підтримки є для неї найбільш вигідною.

