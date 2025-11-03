В Украине стартовал новый этап экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи. К участию могут присоединиться больше семей с низким уровнем доходов, включая тех, кто ранее не пользовался государственной поддержкой.

Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Базовая социальная помощь – стартовал новый этап

Базовая соцпомощь – это новая форма государственной поддержки, которая объединяет пять видов выплат в единую комплексную помощь.

Вместо нескольких разных программ семья получает одну общую выплату, размер которой определяется в зависимости от состава семьи и уровня ее доходов.

Первый этап программы начался 1 июля 2025 года, тогда ее участниками стали отдельные категории граждан.

— Теперь новый этап бета-тестирования – проект расширяется на все семьи, которые соответствуют критериям, даже если раньше они не получали социальную помощь, – говорится в сообщении.

Получить базовую помощь могут семьи с низким доходом, которые не имеют значительного имущества или больших финансовых сбережений.

Кому помощь не предоставляется

Однако есть условия, при которых выплата не предоставляется.

Помощь не назначается, если трудоспособные члены семьи более трех месяцев не работают, не учатся и не стоят на учете в центре занятости (за исключением случаев ухода за людьми с инвалидностью или потери трудоспособности).

Также помощь не предоставляется семьям, которые в течение года приобрели имущество на сумму более 100 тыс. грн, имеют более 100 тыс. грн на счетах, вторую квартиру или дом (кроме жилья на оккупированной или разрушенной территории), или два автомобиля моложе 15 лет.

Как рассчитывается помощь

Размер базовой помощи рассчитывается исходя из базовой величины 4 500 грн:

100% этой суммы получает первый член семьи и каждый ребенок до 18 лет;

100% – лица с инвалидностью I или II группы;

70% – каждый следующий член семьи.

Для лиц пенсионного возраста, не имеющих необходимого страхового стажа, сумма пособия зависит от продолжительности стажа:

до 10 лет – 53%;

10-20 лет – 62%;

20-30 лет – 70%;

более 30 лет – 88%.

Базовая социальная помощь заменяет несколько действующих программ, в частности выплаты малообеспеченным семьям, одиноким матерям, многодетным семьям, временную помощь детям, чьи родители не платят алименты, а также помощь лицам без права на пенсию и людям с инвалидностью.

Как получить базовую социальную помощь

Подать заявление может один представитель семьи – от его имени помощь назначается всем членам семьи. Обращения принимают:

лично – в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины;

онлайн – через портал или приложение Дія (пока что для ограниченного количества участников).

Все совершеннолетние члены семьи должны собственноручно подписать заявление. Базовая социальная помощь назначается на шесть месяцев и может автоматически продлеваться на период действия экспериментального проекта – до двух лет.

Напомним, что с 1 июля 2025 года в Украине стартовал экспериментальный проект по внедрению базовой социальной помощи – новой формы государственной поддержки для семей с низкими доходами.

Проект реализует Министерство социальной политики совместно с Пенсионным фондом Украины.

