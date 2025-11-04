Замена шин — привычный процесс для каждого владельца авто. От правильного выбора зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге.

Предусмотрен ли штраф за летнюю резину зимой, читайте в нашем материале.

Есть ли штраф за летнюю резину зимой

Украинские правила дорожного движения пока не определяют конкретные даты, когда нужно устанавливать зимние шины. Также нет закона, который прямо запрещает использование летней резины зимой. В то же время в ПДД есть нормы, которые косвенно определяют этот вопрос. В частности, пункт 31.4.5 устанавливает, что резина должна соответствовать условиям дорожного покрытия.

Сейчас смотрят

В соответствии со статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за эксплуатацию транспортного средства с поврежденной, изношенной или несоответствующей резиной водителю может быть наложен штраф.

В частности, штраф может быть наложен, если:

Изношен протектор ниже допустимых норм — менее 1,6 мм для легковых автомобилей, 1 мм для грузовых машин, 2 мм для автобусов и 0,8 мм для мотоциклов.

На шинах есть механические повреждения, такие как порезы, грыжи, расслоения или трещины, которые могут повлиять на безопасность движения.

Используются покрышки, не предназначенные для нагрузки конкретного автомобиля, то есть резина не соответствует техническим характеристикам транспортного средства.

На одной оси установлены шины разных типов или размеров, что нарушает требования к равномерному сцеплению с дорогой.

Одновременно применяются шипованные и нешипованные шины на одной оси, что создает разницу в поведении колес и может привести к потере управляемости.

Размер штрафа за летнюю резину зимой

На сегодняшний день штраф за шины, не соответствующие требованиям, составляет от 340 до 680 грн (20-40 необлагаемых минимумов). Если нарушение повторяется, возможны более строгие меры — административный арест до 10 суток или лишение права управления на три-шесть месяцев.

Сейчас на рассмотрении в комитете Верховной Рады находится законопроект №11029, который предлагает ужесточить ответственность:

1 700 грн — за первое нарушение;

от 3 400 до 8 500 грн и лишение водительских прав на три-шесть месяцев — за повторное.

Пока этот законопроект еще не вступил в силу.

Что будет, если ездить на летней резине зимой

Езда на летних шинах в холодное время — серьезная ошибка. Когда температура снижается, резина становится жесткой, а сцепление с дорогой ослабевает, а тормозной путь увеличивается, что существенно повышает риск аварии.

Не менее опасно использовать зимнюю резину летом. В жару она быстро стирается, автомобиль хуже слушается руля, а расход топлива возрастает. Итак, оба варианта ведут к опасности и лишним расходам.

Когда переходить на зимнюю резину

Лучше всего ориентироваться на среднесуточную температуру. Если она опускается ниже +7°C, самое время устанавливать зимние шины. Большинство водителей делают это в октябре и пользуются зимними колесами до апреля.

Преимущества заблаговременной переобувки:

не нужно стоять в очередях на шиномонтаж;

цены на услуги ниже до начала сезона;

есть время адаптироваться к новым шинам и поведению авто.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.