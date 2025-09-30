Замена шин при смене сезонов — обязательная процедура для каждого водителя, ведь речь идет о безопасности на дороге. Летняя и зимняя резина рассчитаны на разные условия эксплуатации и имеют свои особенности, которые напрямую влияют на управляемость, сцепление и комфорт во время движения.

Факты ICTV узнавали, когда менять резину на зимнюю в Украине в 2025 и могут ли оштрафовать при несвоевременной замене.

Зачем нужен переход на зимнюю резину

Зимние шины необходимы для эксплуатации в холодный период, когда температура опускается ниже нуля, а дороги покрываются льдом и снегом. Они производятся из более мягкой и эластичной резины, сохраняющей нужные свойства даже при сильному морозе.

Сейчас смотрят

Летние шины, наоборот, подходят только для теплой поры года. Их состав более жесткий, что обеспечивает устойчивость при высоких температурах. Однако в условиях холода и обледенелых дорог такие покрышки теряют сцепление, из-за чего значительно повышается риск ДТП.

Поэтому с приходом осенне-зимнего сезона летнюю резину необходимо своевременно заменить на зимнюю — это вопрос безопасности других участников дорожного движения. Тем не менее, многие водители продолжают игнорировать это правило.

Когда менять летнюю резину на зимнюю

Ни в правилах дорожного движения, ни в других нормативно правовых актах не указано точных сроков, когда переобувать машину на зиму. Но производители шин указывают, что при низких температурах, летняя резина становится слишком жесткой, поэтому не может обеспечить достаточного сцепления с дорожным полотном.

Переходить с летней резины на зимнюю советуют тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже +7°C. Обычно это случается в середине октября или в начале ноября, еще до выпадения снега и образования гололеда. При этом важно ориентироваться не только на календарь, но и на фактическую погоду, а также заранее записываться на шиномонтаж, чтобы не стоять в очередях.

Могут ли оштрафовать за летние шины

На сегодняшний день законодательство Украины прямо не запрещает использование летней резины в зимний период. Однако в актуальных правилах дорожного движения содержатся нормы относительно технического состояния шин. Согласно пункту 31.4.5 ПДД и статье 121 Кодекса об административных правонарушениях, покрышки должны соответствовать стандартам — иметь минимальную глубину протектора и быть без повреждений. Нарушение этих требований влечет штраф от 340 до 680 грн.

В прошлом году был зарегистрирован законопроект №11029, который предусматривает более строгие наказания. Если он будет принят, за использование шин, не соответствующих сезону, водителям грозит штраф в размере 1700 грн. При повторном нарушении — от 3400 до 8500 грн, а также лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

В то же время пока не определены конкретные даты, когда нужно переходить на зимнюю резину в Украине в 2025 году. Это значит, что штрафовать водителей исключительно за езду на летней резине зимой пока нельзя.

В Европе в ряде стран уже действуют штрафы за эксплуатацию летней резины в зимний период. В Украине таких норм пока нет, однако вопрос усиления ответственности активно обсуждается.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.