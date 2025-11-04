Заміна шин — звичний процес для кожного власника авто. Від правильного вибору залежить не лише комфорт, а й безпека на дорозі.

Чи передбачений штраф за літню гуму взимку, читайте в нашому матеріалі.

Чи є штраф за літню гуму взимку

Українські правила дорожнього руху наразі не визначають конкретних дат, коли потрібно встановлювати зимові шини. Також немає закону, який прямо забороняє користування літньою гумою взимку. Водночас у ПДР є норми, які опосередковано визначають це питання. Зокрема, пункт 31.4.5 встановлює, що гума має відповідати умовам дорожнього покриття.

Відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення за експлуатацію транспортного засобу з пошкодженою, зношеною або невідповідною гумою водієві може бути накладено штраф.

Зокрема, штраф можуть накласти, якщо:

Зношено протектор нижче допустимих норм — менше 1,6 мм для легкових авто, 1 мм для вантажних машин, 2 мм для автобусів та 0,8 мм для мотоциклів.

На шинах є механічні пошкодження, такі як порізи, грижі, розшарування чи тріщини, що можуть вплинути на безпеку руху.

Використовуються покришки, не призначені для навантаження конкретного автомобіля, тобто гума не відповідає технічним характеристикам транспортного засобу.

На одній осі встановлені шини різних типів або розмірів, що порушує вимоги до рівномірного зчеплення з дорогою.

Одночасно застосовуються шиповані та нешиповані шини на одній осі, що створює різницю у поведінці коліс і може призвести до втрати керованості.

Розмір штрафу за літню гуму взимку

На сьогодні штраф за шини, що не відповідають вимогам, становить від 340 до 680 грн (20-40 неоподатковуваних мінімумів). Якщо порушення повторюється, можливі суворіші заходи — адміністративний арешт до 10 діб або позбавлення права керування на три-шість місяців.

Наразі на розгляді в комітеті Верховної Ради перебуває законопроєкт №11029, який пропонує посилити відповідальність:

1 700 грн — за перше порушення;

від 3 400 до 8 500 грн і позбавлення водійських прав на три-шість місяців — за повторне.



Поки цей законопроєкт ще не набув чинності.

Що буде, якщо їздити на літній гумі взимку

Їзда на літніх шинах у холодну пору — серйозна помилка. Коли температура знижується, гума стає жорсткою, а зчеплення з дорогою слабшає, а гальмівний шлях збільшується, що суттєво підвищує ризик аварії.

Не менш небезпечно використовувати зимову гуму влітку. У спеку вона швидко стирається, автомобіль гірше слухається керма, а витрата пального зростає. Отже, обидва варіанти ведуть до небезпеки та зайвих витрат.

Коли переходити на зимову гуму

Найкраще орієнтуватися на середньодобову температуру. Якщо вона опускається нижче +7°C, саме час встановлювати зимові шини. Більшість водіїв роблять це в жовтні і користуються зимовими колесами до квітня.

Переваги завчасного перевзування:

не потрібно стояти в чергах на шиномонтаж;



ціни на послуги нижчі до початку сезону;



є час адаптуватися до нових шин і поведінки авто.

