Штраф за літню гуму взимку: скільки доведеться заплатити водіям у 2025 році
Заміна шин — звичний процес для кожного власника авто. Від правильного вибору залежить не лише комфорт, а й безпека на дорозі.
Чи передбачений штраф за літню гуму взимку, читайте в нашому матеріалі.
Чи є штраф за літню гуму взимку
Українські правила дорожнього руху наразі не визначають конкретних дат, коли потрібно встановлювати зимові шини. Також немає закону, який прямо забороняє користування літньою гумою взимку. Водночас у ПДР є норми, які опосередковано визначають це питання. Зокрема, пункт 31.4.5 встановлює, що гума має відповідати умовам дорожнього покриття.
Відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення за експлуатацію транспортного засобу з пошкодженою, зношеною або невідповідною гумою водієві може бути накладено штраф.
Зокрема, штраф можуть накласти, якщо:
- Зношено протектор нижче допустимих норм — менше 1,6 мм для легкових авто, 1 мм для вантажних машин, 2 мм для автобусів та 0,8 мм для мотоциклів.
- На шинах є механічні пошкодження, такі як порізи, грижі, розшарування чи тріщини, що можуть вплинути на безпеку руху.
- Використовуються покришки, не призначені для навантаження конкретного автомобіля, тобто гума не відповідає технічним характеристикам транспортного засобу.
- На одній осі встановлені шини різних типів або розмірів, що порушує вимоги до рівномірного зчеплення з дорогою.
- Одночасно застосовуються шиповані та нешиповані шини на одній осі, що створює різницю у поведінці коліс і може призвести до втрати керованості.
Розмір штрафу за літню гуму взимку
На сьогодні штраф за шини, що не відповідають вимогам, становить від 340 до 680 грн (20-40 неоподатковуваних мінімумів). Якщо порушення повторюється, можливі суворіші заходи — адміністративний арешт до 10 діб або позбавлення права керування на три-шість місяців.
Наразі на розгляді в комітеті Верховної Ради перебуває законопроєкт №11029, який пропонує посилити відповідальність:
- 1 700 грн — за перше порушення;
- від 3 400 до 8 500 грн і позбавлення водійських прав на три-шість місяців — за повторне.
Поки цей законопроєкт ще не набув чинності.
Що буде, якщо їздити на літній гумі взимку
Їзда на літніх шинах у холодну пору — серйозна помилка. Коли температура знижується, гума стає жорсткою, а зчеплення з дорогою слабшає, а гальмівний шлях збільшується, що суттєво підвищує ризик аварії.
Не менш небезпечно використовувати зимову гуму влітку. У спеку вона швидко стирається, автомобіль гірше слухається керма, а витрата пального зростає. Отже, обидва варіанти ведуть до небезпеки та зайвих витрат.
Коли переходити на зимову гуму
Найкраще орієнтуватися на середньодобову температуру. Якщо вона опускається нижче +7°C, саме час встановлювати зимові шини. Більшість водіїв роблять це в жовтні і користуються зимовими колесами до квітня.
Переваги завчасного перевзування:
- не потрібно стояти в чергах на шиномонтаж;
- ціни на послуги нижчі до початку сезону;
- є час адаптуватися до нових шин і поведінки авто.