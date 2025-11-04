Нормы языкового закона в Украине обязывают всех представителей сферы обслуживания — водителей такси, официантов, администраторов, продавцов и других работников — общаться с клиентами на государственном языке.

Какие штрафы за отказ обслуживать на украинском языке и как можно наказать нарушителя, читайте в нашем материале.

Какая ответственность за отказ обслуживать на украинском языке

В соответствии со статьями 30 и 36 Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, во всех видах пассажирского транспорта украинский язык является языком обслуживания пассажиров. Только по просьбе клиента индивидуальное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Статья 57 того же Закона регламентирует порядок наложения штрафов на субъектов хозяйствования за нарушение требований статьи 30.

Как пояснила в интервью РБК-Украина Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, главная цель закона — не наказание, а создание естественной украиноязычной среды. Если поступила жалоба, проводится проверка, и в случаях, когда нарушение устраняется сразу, работник или компания могут обойтись предупреждением.

Впрочем, за нарушение предусмотрена административная ответственность. Сейчас размер штрафа за отказ обслуживать на украинском языке составляет 3 400 гривен за первое нарушение и 8 500 гривен — за повторное.

Чтобы рассмотрение жалобы было возможным, граждане должны предоставить четкие доказательства — видео или аудиозапись, дату, место и время события. Без таких материалов Секретариат Уполномоченного не имеет юридических оснований для реагирования.

— К сожалению, нам часто поступают фрагменты видео без объяснений или контактов. Мы не полиция и не имеем службы розыска, — подчеркнула Ивановская.

Кого уже наказывали за нарушение языкового закона

Подобные случаи нарушения не единичны, а ответственность уже неоднократно применялась, в частности налагался штраф за отказ в обслуживании на украинском языке. Одним из последних стал случай в Харькове.

В Харькове водитель такси в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. По решению Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской, на него наложено административное взыскание в виде штрафа 5 100 гривен.

Во время государственного контроля были направлены обращения в Национальную полицию, Службу безопасности Украины и центральный офис сервиса такси.

Сервис сообщил, что доступ этого водителя к платформе заблокирован на неопределенный срок, а все водители дополнительно предупреждены об обязательном обслуживании пассажиров исключительно на украинском языке.

Ивановская подчеркнула, что лица, которые пренебрежительно относятся к украинскому языку, к государственным символам и к самому государству Украина, должны ответить по закону. Нельзя терпеть проявления языковой агрессии.

Подобный инцидент недавно произошел и в Одессе. Там водителя такси, который отказался обслуживать клиента на государственном языке, оштрафовали на 3 400 гривен.

