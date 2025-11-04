Норми мовного закону в Україні зобов’язують усіх представників сфери обслуговування — водіїв таксі, офіціантів, адміністраторів, продавців та інших працівників — спілкуватися з клієнтами державною мовою.

Які штрафи за відмову обслуговувати українською мовою та як можна покарати порушника, читайте в нашому матеріалі.

Яка відповідальність за відмову обслуговувати українською мовою

Відповідно до статті 30 та 36 Закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної, у всіх видах пасажирського транспорту українська є мовою обслуговування пасажирів. Лише на прохання клієнта індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

Стаття 57 того ж Закону регламентує порядок накладення штрафів на суб’єктів господарювання за порушення вимог статті 30.

Як пояснила в інтерв’ю РБК-Україна Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, головна мета закону — не покарання, а створення природного україномовного середовища. Якщо надійшла скарга, проводиться перевірка, і у випадках, коли порушення усувається одразу, працівник чи компанія можуть обійтися попередженням.

Втім, за порушення передбачено адміністративну відповідальність. Зараз розміри штрафу за відмову обслуговувати українською мовою становлять 3 400 гривень за перше порушення і 8 500 гривень — за повторне.

Щоб розгляд скарги був можливий, громадяни повинні надати чіткі докази — відео або аудіо запис, дату, місце та час події. Без таких матеріалів Секретаріат Уповноваженого не має юридичних підстав для реагування.

– На жаль, нам часто надходять фрагменти відео без пояснень чи контактів. Ми не поліція й не маємо служби розшуку, — наголосила Івановська.

Кого вже карали за порушення мовного закону

Подібні випадки порушення не поодинокі, а відповідальність уже неодноразово застосовувалася, зокрема накладався штраф за відмову в обслуговуванні українською мовою. Одним із останніх став випадок у Харкові.

У Харкові водій таксі у грубій формі відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою. За рішенням Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу 5 100 гривень.

Під час державного контролю були направлені звернення до Національної поліції, Служби безпеки України та центрального офісу сервісу таксі.

Сервіс повідомив, що доступ цього водія до платформи заблоковано безстроково, а всіх водіїв додатково попереджено про обов’язкове обслуговування пасажирів виключно українською.

Івановська наголосила, що соби, які зневажливо ставляться до української мови, до державних символів і до самої держави Україна, мають відповісти за законом. Не можна толерувати прояви мовної агресії.

Подібний інцидент нещодавно стався і в Одесі. Там водія таксі, який відмовився обслуговувати клієнта державною мовою, оштрафували на 3 400 гривень.

