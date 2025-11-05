Через війну багато українців опинилися у вкрай скрутному фінансовому становищі.

Люди втратили роботу через закриття підприємств, руйнування виробництв унаслідок російських обстрілів.

Це призвело до того, що дедалі більше сімей накопичують борги за комунальні послуги, зокрема за електроенергію, воду та теплопостачання.

Зараз дивляться

Який борг українців за комунальні послуги та в яких регіонах проживають злісні неплатники, читайте в нашому матеріалі.

Яка заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг

Станом на другий квартал 2025 року борги українців за комунальні послуги досягли 106,6 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики. До цієї суми не зарахована заборгованість за послуги ЖКГ, що накопичилася на тимчасово окупованих територіях. До того ж опубліковані дані не для всіх областей.

Зокрема, за цей період борги розподіляються так:

за постачання теплової енергії та гарячої води — 35,2 млрд грн,

за газ – 32,3 млрд грн,

за електроенергію – 17,1 млрд грн,

за холодну воду – 10,2 млрд грн,

за управління багатоквартирними будинками – 8,8 млрд грн,

за вивіз сміття – 3,1 млрд грн.

У яких областях проживають злісні неплатники

Борги українців за комуналку у різних областях суттєво відрізняються. Зокрема, за управління багатоквартирними будинками найбільше заборгували жителі столиці — понад 2,3 млрд грн.

На наступній позиції в рейтингу боржників Дніпропетровська область, де жителі заборгували 1,7 млрд грн. Також не платять за управління багатоквартирними будинками в Харківській області. Тут борг містян перевищує 1,1 млрд грн.

Борг за централізоване водопостачання та водовідведення в Україні трохи менше ніж 10,2 млрд грн. Найбільші заборгованості спостерігаються у Дніпропетровській області. Адже жителі регіону не сплатили понад 2,1 млрд грн за водопостачання та водовідведення.

За опалення та гарячу воду українці заборгували 35,2 млрд грн, і знову найбільші борги припадають на Дніпропетровську область, де споживачі не сплатили майже 4,3 млрд грн.

За газ українці мають борг, що перевищує 32,3 млрд грн, при цьому значні заборгованості зафіксовані у Полтавській області – понад 1,7 млрд грн.

Українці накопичили борги за вивезення сміття, які сягають 3,1 млрд грн; найбільшими неплатниками також є жителі Дніпропетровщини, чиї борги за цю послугу перевищують 0,6 млрд грн.

За постачання та розподіл електроенергії заборгованість українців становить близько 17,1 млрд грн.

Аналіз здійснено на основі наявних даних, адже не з усіх областей Держстат надав повну інформацію.

Як змінилися борги українців за комунальні послуги: Держстат

Це перший раз від початку повномасштабного вторгнення, коли Держстат опублікував дані щодо заборгованості за комунальні послуги. Для порівняння, наприкінці 2021 року загальна сума боргів перевищувала 81 млрд грн.

За даними Держстату, борги українців за комунальні послуги під час війни (з кінця 2021 року) зросли на понад 25 млрд грн.

За інформацією Держстату, у другому кварталі 2025 року українцям виставили рахунки за комунальні послуги на 64,3 млрд грн, з яких було сплачено 51,5 млрд грн.

Читайте також Борг українців за мікропозиками: рахунок пішов на мільярди

Джерело : Держстат

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.