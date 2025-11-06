Украинцы сообщают, что по состоянию на начало ноября до сих пор не получили выплаты по программе Национальный кешбэк за август и сентябрь. Об этом говорится в комментариях под публикацией на странице Дія в Facebook.

Почему не приходит Национальный кешбэк за август и сентябрь, читайте в нашем материале.

Нет выплат Национального кешбэка за август и сентябрь: что ответили в Дія

Одна из пользовательниц, Ирена Вовк, рассказала, что до сих пор не получила денег даже за август, хотя уже должны были поступить выплаты за сентябрь.

В Дія объяснили, почему не начислили Национальный кешбэк за август и сентябрь. Дія является лишь техническим администратором сервиса — то есть отображает информацию о начислениях и выплатах, но не осуществляет сами выплаты и не отвечает за их проведение. Данные о кешбэке, по их словам, поступают из информационно-коммуникационной системы Сделано в Украине, которая принадлежит Министерству экономики Украины и работает при его поддержке.

— Очень хотим стать супергероями для вас и как можно скорее сообщить хорошие новости, однако пока ожидаем информацию о зачислении от партнеров, — подчеркнули в Дія.

Национальный кешбэк за август: почему не пришел

В Министерстве экономики еще в октябре прокомментировали задержку, объяснив, что выплата Национального кешбэка за август находится на этапе активной обработки. По данным Минэкономики, объем выплат является рекордным, поэтому процесс длится дольше, чем обычно.

Тогда в ведомстве заверили, что все участники программы получат свои средства в полном объеме после завершения технических процедур. Министерство совместно с партнерами уже работает над тем, чтобы как можно быстрее зачислить деньги участникам программы.

Но сейчас уже ноябрь, а выплаты Национального кешбэка за август и сентябрь до сих пор нет.

Почему не приходит кешбэк: причины

Иногда случаются ситуации, когда кешбэк по программе Национальный кешбэк не начисляется сразу. После покупки должно пройти не менее суток. Счетчик кешбэка обновляется на следующий день после осуществления оплаты, поэтому следует немного подождать.

Чтобы кешбэк начал начисляться, необходимо завершить активацию программы Национальный кешбэк в приложении Дія. Для этого нужно:

обновить приложение до последней версии;

авторизоваться и открыть раздел Сервисы, Национальный кешбэк;

нажать Начать, чтобы запустить счетчик начислений;

убедиться, что добавлена банковская карта для получения выплат.

Выплаты осуществляются исключительно на специальную карту Национальный кешбэк. Открыв ее через приложение, пользователь автоматически присоединяется к программе и может ежемесячно получать компенсации за покупки украинских товаров.

Некоторые банки требуют отдельное разрешение на обработку платежей, связанных с программой кешбэка. Рекомендуется проверить настройки мобильного приложения банка и предоставить соответствующее разрешение. Без этого начисление 10% за покупки украинских товаров невозможно.

Иногда технические неисправности или отсутствие настройки кассы могут помешать автоматическому начислению. Технические команды магазинов постепенно устраняют такие ошибки, поэтому кешбэк может быть доступен при следующих покупках.

Не все украинские товары зарегистрированы для участия в Национальном кешбэка. Проверить их можно на официальном сайте программы или с помощью сканера штрих-кодов в Дія. Если функция сканирования отсутствует, стоит обновить приложение. Стоит отметить, что маркировка Сделано в Украине не гарантирует участия товара в программе.

Если магазин, в котором совершена покупка, не зарегистрирован в программе, кешбэк не будет начислен. Список партнерских торговых точек доступен на официальном сайте программы.

Кешбэк начисляется только за безналичные операции, совершенные картой. Выплаты осуществляются только через уполномоченные банки. Рекомендуется проверить перечень таких банков на сайте программы.

Когда будут выплаты кэшбэка за август и сентябрь

Выплаты по программе Национальный кэшбэк за август проведут на следующей неделе, подчеркнули в Минэкономики.

Задержка связана с техническим процессом, так как фактическое количество участников программы кэшбэка превысило прогнозируемое.

За август сумма выплат будет самой большой за все время программы – 509 млн грн.

После выплат за август начнутся выплаты Национального кэшбэка за сентябрь. Минэкономики сообщит о ходе этих выплат.

Программой Национальный кэшбэк пользуются более 7,3 млн человек (+4,2 млн с начала 2025 года). К программе присоединились более 1 860 украинских производителей и почти 400 тыс. зарегистрированных товаров.

Источник : Минэкономики

