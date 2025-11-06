Українці повідомляють, що станом на початок листопада досі не отримали виплати за програмою Національний кешбек за серпень та вересень. Про це йдеться в коментарях під публікацією на сторінці Дії у Facebook.

Чому не приходить Національний кешбек за серпень та вересень, читайте в нашому матеріалі.

Немає виплат Національного кешбеку за серпень і вересень: що відповіли у Дії

Одна з користувачок, Ірена Вовк, розповіла, що досі не отримала грошей навіть за серпень, хоча вже мали б надходити виплати за вересень.

У Дії пояснили, чому не нарахували Національний кешбек за серпень і вересень. Дія є лише технічним адміністратором сервісу — тобто відображає інформацію про нарахування та виплати, але не здійснює самі виплати і не відповідає за їх проведення. Дані про кешбек, за їхніми словами, надходять з інформаційно-комунікаційної системи Зроблено в Україні, яка належить Міністерству економіки України та працює за його підтримки.

– Дуже хочемо стати супергероями для вас та якнайшвидше повідомити гарні новини, проте поки очікуємо інформацію про зарахування від партнерів, – наголосили у Дії.

Національний кешбек за серпень: чому не прийшов

У Міністерстві економіки ще в жовтні прокоментували затримку, пояснивши, що виплата Національного кешбеку за серпень перебуває на етапі активної обробки. За даними Мінекономіки, обсяг виплат є рекордним, тож процес триває довше, ніж зазвичай.

Тоді у відомстві запевнили, що всі учасники програми отримають свої кошти у повному обсязі після завершення технічних процедур. Міністерство спільно з партнерами вже працює над тим, щоб якнайшвидше зарахувати гроші учасникам програми.

Та наразі вже листопад, але і досі немає виплати Національного кешбеку за серпень та вересень.

Чому не приходить кешбек: причини

Іноді трапляються ситуації, коли кешбек із програми Національний кешбек не нараховується одразу. Після покупки має пройти щонайменше одна доба. Лічильник кешбеку оновлюється наступного дня після здійснення оплати, тому слід трохи зачекати.

Щоб кешбек почав нараховуватись, необхідно завершити активацію програми Національний кешбек у застосунку Дія. Для цього потрібно:

оновити застосунок до останньої версії;

авторизуватися та відкрити розділ Сервіси, Національний кешбек;

натиснути Розпочати, щоб запустити лічильник нарахувань;

переконатися, що додано банківську картку для отримання виплат.



Виплати здійснюються виключно на спеціальну картку Національний кешбек. Відкривши її через застосунок, користувач автоматично приєднується до програми та може щомісяця отримувати компенсації за покупки українських товарів.

Певні банки вимагають окремий дозвіл на обробку платежів, пов’язаних із програмою кешбеку. Рекомендується перевірити налаштування мобільного застосунку банку та надати відповідний дозвіл. Без цього нарахування 10% за покупки українських товарів неможливе.

Іноді технічні несправності або відсутність налаштування каси можуть завадити автоматичному нарахуванню. Технічні команди магазинів поступово усувають такі помилки, тому кешбек може бути доступним під час наступних покупок.

Не всі українські товари зареєстровані для участі в Національному кешбеку. Перевірити їх можна на офіційному сайті програми або за допомогою сканера штрих-кодів у Дії. Якщо функція сканування відсутня, слід оновити застосунок. Варто зазначити, що маркування Зроблено в Україні не гарантує участі товару у програмі.

Якщо магазин, у якому здійснено покупку, не зареєстрований у програмі, кешбек не буде нараховано. Список партнерських торговельних точок доступний на офіційному сайті програми.

Кешбек нараховується лише за безготівкові операції, здійснені карткою. Виплати здійснюються тільки через уповноважені банки. Рекомендується перевірити перелік таких банків на сайті програми.

Коли будуть виплати кешбеку за серпень та вересень

Виплати за програмою Національний кешбек за серпень проведуть наступного тижня, наголосили у Мінекономіки.

Затримка пов’язана із технічним процесом, бо фактична кількість учасників програми кешбеку перевищила прогнозовану.

За серпень сума виплат буде найбільшою за весь час програми – 509 млн грн.

Після виплат за серпень почнуться виплати Національного кешбеку за вересень. Мінекономіки повідомить про хід цих виплат.

Програмою Національний кешбек користується понад 7,3 млн людей (+4,2 млн з початку 2025 року). До програми долучилися понад 1 860 українських виробників та майже 400 тис. зареєстрованих товарів.

Джерело : Мінекономіки

