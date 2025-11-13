Военнослужащие, ветераны и их семьи имеют право на государственные льготы, в частности на скидки за пользование жильем и коммунальными услугами. В частности, предусмотрены льготы на электроэнергию для УБД.

Сколько нужно платить за свет УБД, читайте в нашем материале.

Льготы на оплату электроэнергии для УБД

Льготы на свет для УБД регулируются в соответствии с законом О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Какие льготы на оплату электроэнергии имеют УБД:

75% скидки на пользование коммунальными услугами, включая газ, электроэнергию и сжиженный баллонный газ для бытовых нужд, в пределах средних норм потребления.

Другие льготы для УБД:

75% скидки на квартплату в пределах нормативной площади, из расчета 21 кв. м на каждого постоянного жителя жилья и дополнительно 10,5 кв. м на семью;

При расчете оплаты за отопление площадь жилья учитывается как 21 кв. м на каждого жителя и дополнительно 10,5 кв. м на семью;

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предусмотрена 75% скидка на газ для отопления двойной нормативной площади. А именно 42 кв. м на каждого, кто имеет право на льготу, и 21 кв. м на семью;

75% скидки на топливо, включая жидкое, для жителей домов без центрального отопления, в пределах установленных для населения норм.

Как оформить льготы на свет для УБД в ноябре

Подать заявку на получение льгот можно онлайн или лично через государственные сервисы:

Онлайн, а именно через электронный портал Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение.

Лично, в сервисных центрах ПФУ, ЦПАУ или органах социальной защиты по месту жительства.

В заявлении необходимо указать личные данные, адрес и приложить подтверждающий документ о статусе. Если заявитель находится на фронте или не может подать заявку самостоятельно, это может сделать член семьи.

После рассмотрения ПФУ в течение 10 дней сообщает о решении. Льгота начисляется ежемесячно — на банковскую карту или через Укрпочту. Порядок получения путевок и выплаты компенсации за санаторно-курортное лечение определяет Кабинет министров Украины.

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется в денежной форме. По стандартной процедуре Пенсионный фонд открывает счет в Ощадбанке, после чего льготник подписывает договор на обслуживание этого счета.

Если получатель хочет, чтобы выплаты поступали на счет другого банка, необходимо подать соответствующее заявление в местное отделение Пенсионного фонда. Процесс оформления и начала начисления льготы требует определенного времени, после чего средства начинают поступать на счет.

Выплаты осуществляются в форме компенсации. То есть сначала льготник оплачивает полную сумму за коммунальные услуги, а затем получает возмещение на банковскую карту. Стоит учитывать, что имеющаяся задолженность за коммунальные услуги может привести к приостановке начисления льгот.

