Військовослужбовці, ветерани та їхні сім’ї мають право на державні пільги, зокрема на знижки за користування житлом та комунальними послугами. Зокрема передбачені пільги на електроенергію для УБД.

Скільки треба платити за світло УБД, читайте в нашому матеріалі.

Пільги на оплату електроенергії для УБД

Пільги на світло для УБД регулюються відповідно до закону Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Які пільги на оплату електроенергії мають УБД:

75% знижки на користування комунальними послугами, включно з газом, електроенергією та скрапленим балонним газом для побутових потреб, у межах середніх норм споживання.

Інші пільги для УБД:

75% знижки на квартплату в межах нормативної площі, у розрахунку 21 кв. м на кожного постійного мешканця житла та додатково 10,5 кв. м на сім’ю;

При розрахунку оплати за опалення площа житла враховується як 21 кв. м на кожного мешканця та додатково 10,5 кв. м на сім’ю;

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, передбачено 75% знижки на газ для опалення подвійної нормативної площі. А саме 42 кв. м на кожного, хто має право на пільгу, та 21 кв. м на сім’ю;

75% знижки на паливо, включно з рідким, для мешканців будинків без центрального опалення, у межах встановлених для населення норм.



Як оформити пільги на світло для УБД у листопаді

Подати заявку на отримання пільг можна онлайн або особисто через державні сервіси:

Онлайн, а саме через електронний портал Пенсійного фонду України або мобільний застосунок.

Особисто, у сервісних центрах ПФУ, ЦНАП чи органах соціального захисту за місцем проживання.



У заяві необхідно вказати особисті дані, адресу та додати документ на підтвердження статусу. Якщо заявник перебуває на фронті або не може подати заявку самостійно, це може зробити член родини.

Після розгляду ПФУ протягом 10 днів повідомляє про рішення. Пільга нараховується щомісяця — на банківську картку або через Укрпошту. Порядок отримання путівок та виплати компенсації за санаторно-курортне лікування визначає Кабінет міністрів України.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг надається у грошовій формі. За стандартною процедурою Пенсійний фонд відкриває рахунок у Ощадбанку, після чого пільговик підписує договір на обслуговування цього рахунку.

Якщо отримувач хоче, щоб виплати надходили на рахунок іншого банку, потрібно подати відповідну заяву до місцевого відділення Пенсійного фонду. Процес оформлення та початку нарахування пільги потребує певного часу, після чого кошти починають надходити на рахунок.

Виплати здійснюються у формі компенсації. Тобто спершу пільговик сплачує повну суму за комунальні послуги, а потім отримує відшкодування на банківську картку. Варто враховувати, що наявна заборгованість за комунальні послуги може призвести до призупинення нарахування пільг.

Джерело : Пенсійний фонд

