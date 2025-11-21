Уряд затвердив постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, яка передбачає підвищення виплат для родин Героїв Небесної Сотні.

Скільки тепер отримуватимуть сім’ї героїв, читайте в нашому матеріалі.

Підвищення виплат для родин Героїв Небесної Сотні: сума

Як наголосив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, Герої Небесної Сотні відстояли свободу України на Майдані, без зброї борючись за цінності, які сьогодні захищають наші воїни на фронті. Їхній подвиг і мужність зобов’язують державу забезпечити гідну підтримку їхнім сім’ям.

З 1 грудня 2025 року виплати родинам цієї категорії у разі втрати годувальника зростуть до 12 971 гривні на місяць. Якщо в сім’ї двоє або більше непрацездатних членів, ця сума ділитиметься порівну.

Раніше доплати сім’ям Героїв Небесної Сотні коливалися від 5 000 до 8 000 гривень і залишалися на рівні 2014 року.

Тепер виплати сім’ям Героїв Небесної Сотні нараховуватимуться не лише до пенсії у разі втрати годувальника, а й до пенсії за віком або по інвалідності, якщо вона призначена за Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Нині доплати родинам Героїв Небесної Сотні отримують 92 члени сімей 76 Героїв, а з підвищенням ця підтримка стане значно відчутнішою та справедливішою.

Джерело : Мінсоцполітики

