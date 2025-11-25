В декабре 2025 года украинских водителей может ждать неожиданный сценарий колебаний цен на АЗС. И хотя рынок демонстрирует определенные тенденции, они не всегда отражаются на стеле заправок.

Что сейчас происходит на рынке топлива и как изменится стоимость бензина, дизеля и газа в последний месяц года, рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторинок Александр Сиренко.

Что будет с ценами на топливо в декабре 2025 года

Эксперт отметил, что в течение последних недель нефть подешевела до $62 за баррель, а объемы поставок топлива в Украину стабильны и даже избыточны на фоне падения потребления.

Сейчас смотрят

И даже несмотря на девальвацию гривны, стоимость топлива на АЗС должна быть ниже, чем сейчас. Однако Александр Сиренко подчеркивает, что в Украине нет реальных рычагов регулирования, которые бы контролировали рынок и могли заставить операторов снизить цены.

— Учитывая ситуацию на топливном рынке, логично ожидать снижения цен на АЗС, по крайней мере, до тех, которые были в октябре. Но, я думаю, что этого не произойдет и цены на дизель, бензин и сжиженный газ останутся на том же уровне, что сейчас. На оптовом рынке компании могут купить дизель по 47-50 грн за литр. Почему мы на заправках видим его по 61 грн? — заявил эксперт.

Александр Сиренко не исключает попытки операторов поднять цены на АЗС уже в конце декабря — “на опережение”, из-за ожидаемого повышения акциза с 1 января.

Если рынок не “раскрутит” искусственный рост стоимости топлива, в январь 2026 года Украина может войти со стабильными ценами, а постепенное повышение будет происходить только после изменения акциза.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.