У грудні 2025 року українських водіїв може чекати несподіваний сценарій щодо коливання цін на АЗС. І хоча ринок демонструє одні тенденції, вони не завжди відображаються на стелі заправок.

Що зараз відбувається на ринку пального та як зміниться вартість бензину, дизеля і газу в останній місяць року, розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Що буде з цінами на пальне у грудні 2025

Експерт зазначив, що протягом останніх тижнів нафта здешевшала до $62 за барель, а обсяги постачання пального до України є стабільними й навіть надлишковими на тлі падіння споживання.

І навіть попри девальвацію гривні, вартість пального на АЗС має бути нижчою, аніж є зараз. Однак Олександр Сіренко наголошує, що в Україні немає справжніх важелів регулювання, які б контролювали ринок і могли змусити операторів знизити ціни.

– З огляду на ситуацію на паливному ринку, логічно очікувати зниження цін на АЗС, принаймні, до тих, які були в жовтні. Але, я думаю, що цього не станеться і ціни на дизель, бензин та скраплений газ залишаться на тому ж рівні, що зараз. На оптовому ринку компанії можуть купити дизель по 47-50 грн за літр. Чому ми на заправках бачимо його по 61 грн? – заявив експерт.

Олександр Сіренко не виключає спроби операторів підняти ціни на АЗС вже в кінці грудня – “на випередження”, через очікуване підвищення акцизу з 1 січня.

Якщо ринок не “розкрутить” штучне зростання вартості пального, у січень 2026 року Україна може увійти зі стабільними цінами, а поступове підвищення відбуватиметься лише після зміни акцизу.

