Вице-спикер Елена Кондратюк будет отстаивать позицию профильного комитета по повышению окладов для педагогов до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году при рассмотрении проекта госбюджета.

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Украины заявила в Харькове во время посещения подземных школ, где учатся харьковские дети.

В Харьковском метро обучаются 18 тыс. учеников

Вместе с городским головой Игорем Тереховым Елена Кондратюк ознакомилась с деятельностью Метрошколы Харькова и подземной школы Харьковский лицей № 153.

— 67% образовательных учреждений Харькова были повреждены или уничтожены. Поэтому город перенес обучение детей в школы под землей — там, где безопасно. Развернута сеть из 19 безопасных подземных локаций: учебные кабинеты в метрополитене, подземные школы и классы в противорадиационных укрытиях. Под землей в Харькове обучаются 18 тыс. учеников. Привлечено более 2,6 тыс. педагогов, — отметила Кондратюк.

Кондратюк поддержит повышение оклада учителей

По мнению вице-спикера, не менее важной сегодня является поддержка учителей, которые работают с детьми в сложных условиях войны.

В частности, в процессе подготовки проекта Госбюджета-2026 ко второму чтению продолжается дискуссия между профильным комитетом Рады и Кабмином о давно назревших изменениях в системе оплаты труда педагогов.

— Украинские учителя, которые обучают детей в сложнейших условиях войны и в прифронтовых регионах, — это настоящие герои. Они заслуживают того, чтобы государство достойно оплачивало их нелегкий труд. Именно поэтому поддерживаю позицию профильного комитета, чтобы уже с 1 сентября 2026 года увеличить базовый оклад учителей до размера трех минимальных зарплат. А также ввести надбавку +25% за работу учителя в прифронтовых территориях, – подчеркнула Елена Кондратюк.

Как сообщила заместитель председателя Верховной Рады, в декабре в Харьковском метрополитене планируется открытие еще 4 учебных кабинетов площадью от 45 до 50 м².

Работы проводятся при поддержке ЮНИСЕФ и финансировании Еврокомиссии. Также продолжается строительство еще трех подземных школ за счет городского и государственного бюджетов.

— Благодарны нашим международным и европейским партнерам за помощь. Для наших союзников и партнеров именно Харьков должен быть ролевой моделью — как должен измениться город во время войны. Измениться, чтобы выстоять и сохранить самое ценное — жизнь, — подчеркнула Кондратюк.

Фото: Елена Конратюк

