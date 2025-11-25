Віцеспікерка Олена Кондратюк відстоюватиме позицію профільного Комітету щодо підвищення окладів для педагогів до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році під час розгляду проєкту Держбюджету.

Про це заступниця голови Верховної Ради України заявила у Харкові під час відвідування підземних шкіл, де навчаються харківські діти.

У Харківському метро навчаються 18 тис. учнів

Разом із міським головою Ігорем Тереховим Олена Кондратюк ознайомилася з діяльністю Метрошколи Харкова та підземної школи Харківський ліцей № 153.

– 67% освітніх закладів Харкова було пошкоджено або знищено. Тому місто перемістило навчання дітей у школах під землею – там де безпечно. Розгорнуто мережу з 19 безпечних підземних локацій: навчальні кабінети в метрополітені, підземні школи та класи в протирадіаційних укриттях. Під землею у Харкові навчаються 18 тис. учнів. Залучено понад 2,6 тис. педагогів, – зазначила Кондратюк.

Кондратюк підтримає підвищення окладу вчителів

На переконання віцеспікерки, не менш важливою сьогодні є підтримка вчителів, які працюють із дітьми в надскладних умовах війни.

Зокрема, у процесі підготовки проєкту Держбюджету-2026 до другого читання триває дискусія між профільним комітетом Ради та Кабміном щодо давно назрілих змін у системі оплати праці педагогів.

– Українські вчителі, які навчають дітей в надскладних умовах війни та у прифронтових регіонах – це справжні герої. Вони заслуговують на те, щоби держава гідно оплачувала їх нелегку працю. Саме тому підтримую позицію профільну Комітету, щоби вже з 1 вересня 2026 року збільшити базовий оклад вчителів до розміру трьох мінімальних зарплат. А також запровадити надбавку +25% за роботу вчителя у прифронтових територіях, – наголосила Олена Кондратюк.

Як повідомила заступниця голови Верховної Ради, у грудні в Харківському метрополітені планується відкриття ще 4 навчальних кабінетів площею від 45 до 50 м².

Роботи проводяться за підтримки ЮНІСЕФ та фінансування Єврокомісії. Також триває будівництво ще трьох підземних шкіл коштом міського і державного бюджетів.

– Вдячні нашим міжнародним та європейським партнерам за допомогу. Для наших союзників і партнерів саме Харків має бути рольовою моделлю – як має змінитись місто під час війни. Змінитись щоб вистояти та зберегти найцінніше – життя, – наголосила Кондратюк.

Фото: Олена Конратюк

