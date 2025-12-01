С 1 декабря 2025 года размер ежемесячных пенсий для большинства украинцев останется неизменным, однако есть возможность получить дополнительные выплаты.

Отделения Укрпочты уже принимают заявки на помощь в размере 1 тыс. грн по программе Зимняя поддержка, на которую могут податься все украинцы, а отдельные категории граждан получат 6,5 тыс. грн от государства.

Факты ICTV выясняли, ожидается ли повышение пенсии с 1 декабря 2025 года в Украине и какие еще изменения вступят в силу.

Пенсии с 1 декабря: как получить 1 тыс. грн по программе Зимняя поддержка

Отныне в отделениях Укрпочты принимают заявки на помощь в размере 1 тыс. грн по программе Зимняя поддержка, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Если пенсия или социальная помощь поступает через Укрпочту, то выплата начислится автоматически — подавать заявку не нужно, отмечают в Минсоцполитики.

В то же время украинцы, которые получают пенсию на банковский счет, не пользуются мобильным приложением Дія или не имеют регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП), могут оформить заявку через отделение Укрпочты.

Кроме пенсионеров, подать письменную заявку могут также опекуны недееспособных людей и родители, которым не удается оформить заявку на детей онлайн — стоит только взять с собой необходимые документы.

Граждане могут подать письменную заявку до 24 декабря 2025 года в любом из более чем 26 тыс. имеющихся стационарных и мобильных отделений на всей территории Украины.

Граждане, которые не могут добраться до отделения, имеют возможность позвонить на горячую линию Укрпочты по номеру 0 800 300 545. Почтальон посетит их дома и поможет подать необходимую заявку.

Для жителей прифронтовых территорий Украины, где нет стационарных отделений, предусмотрена возможность письменной подачи заявки через мобильное отделение.

Помощь в размере 1 тыс. грн доступна всем гражданам, находящимся на территории Украины, независимо от возраста (как взрослым, так и детям). Для оформления выплаты на ребенка заявку должен подать один из родителей или законный представитель.

Пенсии с 1 декабря: какие документы нужны для заявки на 1 тыс. грн

Для получения выплаты по программе Зимняя поддержка с собой необходимо иметь следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (РНУКНП) или соответствующая отметка в паспорте о его отсутствии;

документ, подтверждающий статус получателя пенсии по инвалидности или социальной помощи.

Кроме этого, может понадобиться следующий перечень документов:

свидетельство о рождении ребенка;

для оформления помощи на недееспособного человека — документы, удостоверяющие личность и подтверждение о назначении опекуном.

В Минсоцполитики рассказали, что после успешного зачисления средств компания Укрпочта уведомит получателей о возможности их использования с помощью SMS-сообщения.

Полученную выплату можно использовать непосредственно в отделении Укрпочты на следующие цели:

оплату услуг, в частности коммунальных и почтовых;

покупку товаров или заказ лекарств украинского производства;

подписку на печатные издания (газеты или журналы);

осуществление благотворительных взносов, в частности в поддержку Вооруженных сил Украины.

Установлены разные сроки использования средств. Выплаты, начисленные автоматически через Укрпочту, должны быть потрачены до 25 декабря 2025 года. Если заявка оформлена непосредственно в отделении, то средства необходимо использовать до 25 января 2026 года.

Выплату, полученную на карту Национальный кэшбэк через приложение Дія, также можно использовать в отделении Укрпочты. Важно: средства, поступившие на эту карту, необходимо потратить до 30 июня 2026 года.

Пенсии с 1 декабря: дополнительные 6,5 тыс. для уязвимых категорий граждан

Кроме этого, наиболее уязвимые категории граждан в рамках программы Зимняя поддержка получат дополнительные 6,5 тыс. грн, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Кабинет министров одобрил Постановление, разработанное Минсоцполитики, направленное на поддержку отдельных категорий граждан для комфортного прохождения зимнего периода. Эта программа стартует уже в начале декабря.

Согласно ей, предусмотрена единоразовая выплата в размере 6,5 тыс. грн для ряда категорий, в частности одиноких пенсионеров, получающих надбавку на уход.

Указанную помощь разрешается потратить на зимние товары, например, одежду, обувь, а также на медицинские принадлежности, в частности лекарства и витамины. Средства необходимо использовать в течение 180 дней с момента зачисления.

Выплата является единоразовой, целевой и автоматической. Перечисление выплат осуществляет Пенсионный фонд Украины, который также самостоятельно устанавливает право на получение такой помощи.

По информации Минсоцполитики, деньги будут зачисляться на специальный текущий счет или на виртуальную платежную Дія.Картка.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины ожидают, что эта программа в течение зимнего периода поддержит более 660 тыс. граждан. На реализацию выплаты в государственном бюджете заложено 4,3 млрд грн.

