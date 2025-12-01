З 1 грудня 2025 року розмір щомісячних пенсій для більшості українців залишиться незмінним, проте є можливість отримати додаткові виплати.

Відділення Укрпошти вже приймають заявки на допомогу 1 тис. грн за програмою Зимова підтримка, на яку можуть податися всі українці, а окремі категорії громадян отримають 6,5 тис. грн від держави.

Факти ICTV з’ясовували, чи очікується підвищення пенсії з 1 грудня 2025 року в Україні та які ще зміни набудуть чинності.

Пенсії з 1 грудня: як отримати 1 тис. грн за програмою Зимова підтримка

Відтепер у відділеннях Укрпошти приймають заявки на допомогу в розмірі 1 тис. грн за програмою Зимова підтримка, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Якщо пенсія або соціальна допомога надходить через Укрпошту, тоді виплата нарахується автоматично – подавати заявку не потрібно, наголошують у Мінсоцполітики.

Водночас українці, які отримують пенсію на банківський рахунок, не користуються мобільним додатком Дія або не мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), можуть оформити заявку через відділення Укрпошти.

Крім пенсіонерів, подати письмову заявку можуть також опікуни недієздатних людей та батьки, яким не вдається оформити заявку на дітей онлайн – варто лише взяти із собою необхідні документи.

Громадяни мають можливість надати письмову заявку можна до 24 грудня 2025 року в будь-якому з понад 26 тис. наявних стаціонарних і мобільних відділень на всій території України.

Громадяни, які не можуть дістатися відділення, мають можливість зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти за номером 0 800 300 545. Листоноша відвідає їх вдома та допоможе подати необхідну заявку.

Для мешканців прифронтових територій України, де немає стаціонарних відділень, передбачена можливість письмової подачі заявки через мобільне відділення.

Допомога у розмірі 1 тис. грн доступна всім громадянам, які перебувають на території України, незалежно від віку (як дорослим, так і дітям). Для оформлення виплати на малюка заявку має подати один із батьків чи законний представник.

Пенсії з 1 грудня: які документи потрібні для заявки на 1 тис. грн

Для отримання виплати за програмою Зимова підтримка з собою необхідно мати такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП) або відповідна відмітка у паспорті про його відсутність;

документ, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності або соціальної допомоги.

Крім цього, може знадобитися такий перелік документів:

свідоцтво про народження дитини;

для оформлення допомоги на недієздатну людину – документи, що посвідчують особу та підтвердження про призначення опікуном.

У Мінсоцполітики розповіли, що після успішного зарахування коштів компанія Укрпошта сповістить отримувачів про можливість їхнього використання за допомогою SMS-повідомлення.

Отриману виплату можна використати безпосередньо у відділенні Укрпошти на такі цілі:

оплату послуг, зокрема комунальних і поштових;

купівлю товарів або замовлення ліків українського виробництва;

передплату друкованих видань (газет чи журналів);

здійснення благодійних внесків, зокрема на підтримку Збройних сил України.

Встановлено різні терміни використання коштів. Виплати, нараховані автоматично через Укрпошту, мають бути витрачені до 25 грудня 2025 року. Якщо заявка оформлена безпосередньо у відділенні, тоді кошти необхідно використати до 25 січня 2026 року.

Виплату, отриману на картку Національний кешбек через додаток Дія, також можна використати у відділенні Укрпошти. Важливо: кошти, що надійшли на цю картку, необхідно витратити до 30 червня 2026 року.

Пенсії з 1 грудня: додаткові 6,5 тис. для вразливих категорій громадян

Крім цього, найбільш вразливі категорії громадян у рамках програми Зимова підтримка отримають додаткові 6,5 тис. грн, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Кабінет міністрів схвалив Постанову, розроблену Мінсоцполітики, що спрямована на підтримку окремих категорій громадян для комфортного проходження зимового періоду. Ця програма стартує вже на початку грудня.

Згідно із нею, передбачено одноразову виплату в розмірі 6,5 тис. грн для низки категорій, зокрема одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд.

Зазначену допомогу дозволяється витратити на зимові товари, наприклад, одяг, взуття, а також на медичні засоби, зокрема ліки та вітаміни. Кошти необхідно використати протягом 180 днів з моменту зарахування.

Виплата є одноразовою, цільовою та автоматичною. Перерахування виплат здійснює Пенсійний фонд України, який також самостійно встановлює право на отримання такої допомогти.

За інформацією Мінсоцполітики, гроші зараховуватимуть на спеціальний поточний рахунок або на віртуальну платіжну Дія.Картка.

У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України очікують, що ця програма протягом зимового періоду підтримає понад 660 тис. громадян. На реалізацію виплати у державному бюджеті закладено 4,3 млрд грн.

