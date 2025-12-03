Верховная Рада приняла 3 декабря Государственный бюджет на 2026 год. Согласно документу, в 2026 году предусмотрен рост прожиточного минимума для различных категорий населения.

Факты ICTV узнавали, какой прожиточный минимум будет действовать в следующем году и изменятся ли социальные выплаты.

Что известно о прожиточном минимуме в 2026 году

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Сейчас смотрят

Основные положения по формированию потребительской корзины и использованию прожиточного минимума устанавливает закон О прожиточном минимуме.

Прожиточный минимум в Украине является ключевым социальным показателем, от которого зависят различные государственные выплаты, в частности пенсии, стипендии и социальная помощь.

Каким будет прожиточный минимум в 2026 году

3 декабря года Верховная Рада во втором чтении утвердила проект Госбюджета на 2026 год, где предусмотрен размер прожиточного минимума 2026 года.

Правительство предлагает его повысить, чтобы хотя бы частично компенсировать прогнозируемую инфляцию. Это особенно важно для людей с низкими доходами.

Общий показатель — 3 209 грн .

. Дети в возрасте до 6 лет — 2 817 грн.

Дети в возрасте от 6 до 18 лет — 3 512 грн.

Трудоспособные лица — 3 328 грн.

Нетрудоспособные (минимальная пенсия) — 2 595 грн.

Общий прожиточный минимум на 2026 год вырастет примерно на 9,9%.

Минимальная зарплата:

в месячном размере — 8 647 грн.

в почасовом размере — 52 грн.

На что повлияет повышение прожиточного минимума

Рост прожиточного минимума означает также повышение выплат, зависящих от этого показателя:

минимальная пенсия;

размер налоговых социальных льгот;

размер социальной помощи (для малообеспеченных, при рождении ребенка и т.д.);

штрафы и государственные сборы, основанные на прожиточном минимуме для трудоспособных лиц.

Новый показатель для трудоспособных граждан будет влиять на расчет налоговой социальной льготы, максимальную базу для ЕСВ и размер алиментов.

Повышение прожиточного минимума для детей также должно улучшить финансовую поддержку семей с детьми.

Напомним, в 2025 году размер прожиточного минимума в Украине оставался на уровне 2024 года и составлял 2 920 грн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.