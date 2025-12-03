Верховна Рада ухвалила 3 грудня Державний бюджет на 2026 рік. Згідно з документом, у 2026 році передбачене зростання прожиткового мінімуму для різних категорій населення.

Факти ICTV дізнавалися, який буде прожитковий мінімум 2026 та чи зміняться соціальні виплати.

Що відомо про прожитковий мінімум у 2026 році

Прожитковий мінімум – це вартісна оцінка споживчого кошика, що включає мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для збереження здоров’я людини та забезпечення її життєдіяльності.

Зараз дивляться

Основні положення щодо формування споживчого кошика та використання прожиткового мінімуму встановлює закон Про прожитковий мінімум.

Прожитковий мінімум в Україні є ключовим соціальним показником, від якого залежать різні державні виплати, зокрема пенсії, стипендії та соціальна допомога.

Який прожитковий мінімум буде у 2026 році

3 грудня Верховна Рада у другому читанні затвердила проєкт Держбюджету на 2026 рік, де передбачено розмір прожиткового мінімуму 2026 року.

Уряд пропонує його підвищити, щоб хоча б частково компенсувати прогнозовану інфляцію. Це особливо важливо для людей із низькими доходами.

Загальний показник – 3 209 грн

Діти віком до 6 років – 2 817 грн

Діти віком від 6 до 18 років – 3 512 грн

Працездатні особи – 3 328 грн

Непрацездатні (мінімальна пенсія) – 2 595 грн

Загальний прожитковий мінімум на 2026 рік зросте приблизно на 9,9%.

Мінімальна зарплата:

у місячному розмірі – 8 647 грн;

у погодинному розмірі – 52 грн.

На що вплине підвищення прожиткового мінімуму

Зростання прожиткового мінімуму означає також підвищення виплат, що залежать від цього показника:

мінімальна пенсія;

розмір податкових соціальних пільг;

розмір соціальної допомоги (для малозабезпечених, при народженні дитини тощо);

штрафи та державні збори, що базуються на прожитковому мінімумі для працездатних осіб.

Новий показник для працездатних громадян впливатиме на розрахунок податкової соціальної пільги, максимальну базу для ЄСВ та розмір аліментів.

Підвищення прожиткового мінімуму для дітей також має покращити фінансову підтримку сімей із дітьми.

Нагадаємо, у 2025 році розмір прожиткового мінімуму в Україні залишався на рівні 2024 року і становив 2 920 грн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.