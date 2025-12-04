По состоянию на 1 декабря 2025 года международные резервы Украины достигли $54,748 млрд.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Украина установила исторический максимум международных резервов

Как отмечают в Нацбанке, это абсолютный рекорд за всю историю независимого государства.

За месяц объем резервов вырос на $5,232 млрд, или 10,6% по сравнению с 1 ноября.

Главным фактором стало поступление средств от международных партнеров в рекордных объемах с начала года.

Их сумма превысила чистую продажу валюты Национальным банком и выплаты по государственному долгу в иностранной валюте.

Благодаря этому объем резервов оставляет валютный рынок Украины устойчивым, отмечает НБУ.

В ноябре на валютные счета правительства поступило $8,148 млрд, среди которых:

$6,890 млн от ЕС в рамках инициатив G7 ERA и Ukraine Facility,

$810,4 млн через счета Всемирного банка,

$332,1 млн от размещения ОВГЗ,

$115,5 млн от Банка развития Совета Европы.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина потратила $493 млн. Отдельно выплачено МВФ $282,6 млн.

По данным НБУ, на валютном рынке в ноябре было продано $2,728 млрд и выкуплено $1,3 млн, что дало чистую продажу валюты в размере $2,727 млрд — на 3,9% меньше, чем в октябре.

Кроме того, благодаря переоценке финансовых инструментов резервы выросли еще на $581,7 млн.

Текущий объем международных резервов позволяет финансировать будущий импорт в течение 5,6 месяца.

Для сравнения, на 1 ноября резервы составляли $49,516 млрд, что тоже было историческим максимумом на тот момент, рост за октябрь составил 6,4%.

